Τάνκερ που κατευθυνόταν προς της Ρωσία δέχτηκε επίθεση από drone στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη βοήθεια της τουρκικής ακτοφυλακής και εκτραπεί από την πορεία του, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο αναφορά της Lloyd’s List Intelligence και πηγή ναυτικής ασφαλείας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List Intelligence, το δεξαμενόπλοιο Elbus, σημαίας Παλάου, «βίωσε επίθεση με μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» την Τετάρτη, με στόχο το μηχανοστάσιό του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες μεταξύ των 25 μελών του πληρώματός του, ότι μόλυνση.

Advertisement

Advertisement

Η εν λόγω πηγή ασφαλείας έκανε λόγο για επίθεση με drone, με βάση εκτιμήσεις. Είναι ασαφές ποιος ήταν πίσω από την επίθεση.

Στα τέλη του Νοεμβρίου οι τιμές των ασφαλίστρων αυξήθηκαν αφού ουκρανικά μη επανδρωμένα χτύπησαν δύο τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα που κατευθύνονταν προς τη Ρωσία, με τη Μόσχα να απειλεί με αντίποινα και την Άγκυρα να ζητά ψυχραιμία. Άλλο ένα σκάφος υπό ρωσική σημαία είπε στις αρχές του Δεκεμβρίου πως είχε δεχτεί επίθεση στη θάλασσα, μα το Κίεβο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

Με πληροφορίες από Reuters