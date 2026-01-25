Υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ, έλαβε ο Έντι Ράμα, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η πρώην βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με την πρώην υπουργό σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η κ. Τζαβέλλα ήταν αντιπρόεδρος.

Advertisement

Advertisement

Η Νίκη Τζαβέλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, αποκάλυψε σε ανάρτηση της στο Χ (πρώην Twitter) πως η ίδια ήταν αυτή που επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλλα, η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος». Γράφει η κ. Τζαβέλλα:

«Πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος. Τον επέλεξα με την πολυ καλή γνώση μου της Αλβανίας, λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισό μειονοτικός, είχε τις αιτούμενες προϋποθεσεις (δήμαρχος, που δεν είχαν άλλοι μειονοτικοί. Ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός), και ήταν σίγουρα ικανός.

Ο αλλος Αλβανος που σπουδάσαμε έφτασε να γίνει υπουργός Οικονομικών, του είχα βαφτίσει το παιδί (πέθανε αυτός νεαρός). Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στην ΝΑ Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθεσεις για εκπαίδευση στο Χαρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της ΝΑ Ευρώπης προήλθαν από το Ίδρυμα αυτο. Αστέρια!».

Η ανάρτηση της κ. Τζαβέλλα ήρθε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα