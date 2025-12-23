Η Σαουδική Αραβία επέκτεινε χωρίς φανφάρες την πρόσβαση στο μοναδικό κατάστημα αλκοολούχων ποτών στην χώρα, επιτρέποντας πλέον στους πλούσιους ξένους κατοίκους να αγοράζουν οινοπνευματώδη. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα στην προσπάθεια απελευθέρωσης του άλλοτε υπερσυντηρητικού βασιλείου.

Παρά την απουσία επίσημης ανακοίνωσης, η είδηση έχει διαδοθεί, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στο διακριτικό, ανώνυμο κατάστημα στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ.

Το κατάστημα, το οποίο άνοιξε τον Ιανουάριο του 2024 για μη μουσουλμάνους διπλωμάτες, επιτρέπει πλέον την αγορά αλκοολούχων ποτών σε μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς που κατέχουν Premium Residency. Η άδεια αυτή χορηγείται σε άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες, επενδυτές και επιχειρηματίες.

Η Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκονται οι πιο ιεροί τόποι του Ισλάμ, έχει απαγορεύσει το αλκοόλ από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Το κατάστημα θεωρείται ευρέως ως ένας τρόπος για να δοκιμαστεί προσεκτικά η ελεγχόμενη πώληση αλκοόλ.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Σαλμάν, έχουν ακολουθήσει μια δραματική πολιτική απελευθέρωσης στο βασίλειο, με στόχο να προσελκύσουν τον τουρισμό, να ενισχύσουν τις διεθνείς επιχειρήσεις και να μειώσουν την οικονομική εξάρτηση από το αργό πετρέλαιο.

Το βασίλειο, το οποίο τηρεί τον ισλαμικό νόμο της Σαρία, έχει ανοίξει κινηματογραφικές αίθουσες, έχει επιτρέψει στις γυναίκες να οδηγούν και έχει φιλοξενήσει μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Ωστόσο, οι πολιτικές ομιλίες και oι αντιφρονούντες εξακολουθούν να τιμωρούνται αυστηρά, ενδεχομένως με την ποινή του θανάτου.

Το αλκοόλ παραμένει απαγορευμένο για το ευρύ κοινό.

Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας

Το κατάστημα χωρίς επιγραφή μοιάζει με κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Η ιδιοκτησία του παραμένει επίσημα άγνωστη.

Saudi Arabia quietly expands access to its only alcohol store for non-Muslim residents https://t.co/SdpPqqZ5R3 pic.twitter.com/IavOSYmg82 — The Independent (@Independent) December 21, 2025

Η ασφάλεια είναι αυστηρή. Κάθε επισκέπτης υποβάλλεται σε έλεγχο καταλληλότητας και σωματικό έλεγχο πριν από την είσοδο. Τα τηλέφωνα και οι φωτογραφικές μηχανές απαγορεύονται στο εσωτερικό, ενώ το προσωπικό ελέγχει ακόμη και για την ύπαρξη έξυπνων γυαλιών.

Οι τιμές είναι πολύ υψηλές, είπαν επισκέπτες στο Associated Press. Οι διπλωμάτες απαλλάσσονται από τους φόρους στις αγορές τους, αλλά οι κάτοχοι Premium Residency όχι.

Οι πελάτες περιέγραψαν το κατάστημα ως σχετικά καλά εφοδιασμένο, αν και ορισμένοι είπαν ότι η ποικιλίες μπύρας και κρασιού ήταν περιορισμένες.

Οι Σαουδάραβες και άλλοι κάτοικοι που θέλουν να πιουν αλκοολούχα ποτά ταξιδεύουν συχνά στο γειτονικό νησί του Μπαχρέιν, όπου το αλκοόλ είναι νόμιμα διαθέσιμο σε μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους. Τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, το νησί δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών από τη Σαουδική Αραβία και από όλη την περιοχή του Κόλπου, καθιστώντας το ένα δημοφιλές προορισμό διακοπών. Η πιο ακριβή επιλογή είναι να πάει κανείς στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Άλλοι καταφεύγουν στο λαθραίο αλκοόλ, το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβό, ή στο παράνομο αλκοόλ — συχνά σπιτικό και επικίνδυνο, που παρασκευάζεται με μη ασφαλή υλικά.

