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Παράλληλα, οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε συνδυασμό με την αστάθεια στην περιοχή της Υεμένης, επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων στα καύσιμα και τη θέρμανση, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δημοσιονομικά δεδομένα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση συμφωνίας για ρωσικό ντίζελ και η κατάσταση στην Ουκρανία προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

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Η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται πλέον με τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, την ασφάλεια των αερομεταφορών και τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Για την Ελλάδα, οι άμεσες προτεραιότητες είναι η προστασία των ταξιδιωτών και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ανατιμήσεων σε καύσιμα και θέρμανση.

Επιθέσεις στο Ριάντ και αεροπορικές αναταράξεις

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές του Al Jazeera, η επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ συνδέθηκε με απολογισμό 12 νεκρών και περίπου 300 τραυματιών. Ακολούθησαν πληροφορίες για δεύτερη επίθεση, με έναν νεκρό και 11 τραυματίες. Τα στοιχεία παραμένουν αντικείμενο διαρκούς επικαιροποίησης. Η αναστάτωση στις πτήσεις και στους αεροπορικούς κόμβους του Κόλπου επηρεάζει ταξιδιώτες και ανταποκρίσεις.

Η σύσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Στην ανακοίνωσή του της 11ης Οκτωβρίου, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες. Όσοι βρίσκονται ήδη εκεί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες. Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ: +966 (0) 50 6090207, [email protected].

ΗΠΑ, Ιράν και το μέτωπο της Υεμένης

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι, χωρίς αυτό να συνιστά επιβεβαιωμένη απόφαση. Το Reuters καταγράφει εντατικοποίηση των σαουδαραβικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, ενώ οι Χούθι προειδοποιούν για αντίποινα. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εμφανίστηκε διατεθειμένος να διευκολύνει τον διάλογο, αλλά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν δεν έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Τιμή βαρελιού σήμερα: Brent και WTI

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Στην πρωινή καταγραφή του Reuters στις 12 Οκτωβρίου, ώρα 01:54 GMT (04:54 Ελλάδας), το Brent διαμορφωνόταν στα 103,18 δολάρια το βαρέλι (−1,47%) και το αμερικανικό WTI στα 90,31 δολάρια (−1,68%). Πρόκειται για στιγμιαία καταγραφή συμβολαίων και όχι για ζωντανή τιμή. Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και η προοπτική αύξησης των ρωσικών προμηθειών διαμορφώνουν αντιφατικές πιέσεις στην αγορά.

Η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν και η αντίδραση Ζελένσκι

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για προμήθεια ρωσικού ντίζελ, με αρχική ποσότητα άνω των 300.000 μετρικών τόνων και επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με το BBC, προβλέπεται προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι τα πρόσθετα ρωσικά ενεργειακά έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη συνέχιση του πολέμου. Αντιδράσεις καταγράφονται και στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η παράλληλη εξαγγελία ενεργειακής εκεχειρίας Ρωσίας–Ουκρανίας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ως πλήρως εφαρμοζόμενη.

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Τι λένε με το όνομά τους τα διεθνή ΜΜΕ

Το Reuters εστιάζει στις επιθέσεις, στον κίνδυνο για την τροφοδοσία πετρελαίου και στις αντιδράσεις για το ρωσικό ντίζελ. Το BBC αναδεικνύει τη μεταβολή στην πολιτική των αμερικανικών κυρώσεων. Το Associated Press επισημαίνει την απόσταση ανάμεσα στις εξαγγελίες περί εκεχειρίας και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία. Το Al Jazeera παρακολουθεί τους απολογισμούς των επιθέσεων στο Ριάντ και τις διπλωματικές κινήσεις της Τεχεράνης.

Ελλάδα: Καύσιμα, επίδομα θέρμανσης και κυβερνητικές επιλογές

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Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη εξετάζει τις επιπτώσεις των υψηλών διεθνών τιμών σε μεταφορές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στον δημόσιο διάλογο έχουν τεθεί ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, στήριξη στο ντίζελ και ενδεχόμενες φορολογικές παρεμβάσεις. Τα σενάρια δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως θεσμοθετημένα μέτρα. Η αντιπολίτευση θέτει θέμα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ η κυβέρνηση επικαλείται το δημοσιονομικό κόστος. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες και τα ελάχιστα όρια φορολογίας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους.

Η επόμενη ημέρα

Για την Ελλάδα, το τεστ θα είναι το τελικό κόστος στην αντλία, στους λογαριασμούς ενέργειας και στη θέρμανση. Η πορεία του πετρελαίου εξαρτάται τόσο από την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών όσο και από τις αποφάσεις ΗΠΑ, Ρωσίας και χωρών του Κόλπου. Η προστασία των ταξιδιωτών και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών παραμένουν εξίσου κρίσιμες.

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Πηγές αναφοράς: Reuters, BBC, Al Jazeera, ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι απολογισμοί, οι πτήσεις και οι τιμές μεταβάλλονται εντός της ημέρας.

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