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Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ουκρανική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητά της να τηρήσει την εκεχειρία, ζητώντας παράλληλα από τη Ρωσία να σεβαστεί τη συμφωνία και να σταματήσει τις εχθρικές ενέργειες.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, επιδιώκοντας τον συντονισμό των επόμενων βημάτων για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα λάβει νέα στρατιωτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους περίπου τριών δισ. ευρώ, με την εκταμίευση να προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα. Την εξέλιξη γνωστοποίησε μετά από συνομιλία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξακολουθεί να επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία. Όπως ανέφερε, πλήγματα σημειώθηκαν στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου.

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Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για εκτενή συζήτηση με τη Φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αμυντικές ανάγκες του Κιέβου και τις αποφάσεις που απαιτούνται ώστε να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή στήριξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε, παράλληλα, την ευγνωμοσύνη του προς την επικεφαλής της Κομισιόν για την πρόσφατη εκταμίευση 1,24 δισ. ευρώ, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν ήδη διατεθεί για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. «Είμαι ευγνώμων για την επιβεβαίωση ότι άλλα περίπου τρία δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη θα διατεθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα κονδύλια θα μας ενισχύσουν» σημείωσε.

We had a very detailed discussion with @vonderleyen on virtually all the current areas of our work with the European Union and the decisions needed to support Ukraine. I thanked Ursula for the recent €1.24 billion tranche for defense, which Ukraine has already received. I am… https://t.co/OgdWkY7GWd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Αναφερόμενος στις ρωσικές επιθέσεις, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα πλήγματα κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας συνεχίζονται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, λίγο πριν από την επικοινωνία του με τη Φον ντερ Λάιεν, drone έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.

Ακολούθησαν, όπως είπε, επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου. «Και όλα αυτά συνέβησαν μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για εκεχειρία στην ενέργεια» υπογράμμισε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι, σε αυτό το περιβάλλον, η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι ιδιαίτερα σημαντική. «Σε αυτές τις συνθήκες, η αξιόπιστη υποστήριξη από τους εταίρους μας σημαίνει πραγματική προστασία για τη ζωή των ανθρώπων και εγγύηση ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορέσουν να σπάσουν την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πέρα από την αμυντική ενίσχυση και τις εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν και την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, συμφωνήθηκε να ακολουθήσουν αναλυτικές επαφές μεταξύ των αρμόδιων ομάδων των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των επόμενων κοινών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, το Κίεβο προετοιμάζεται για την έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα κεφάλαια και τις ομάδες κεφαλαίων που εκκρεμούν στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να έχουν ανοίξει όλα έως το τέλος του έτους.

«Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Ουκρανίας είναι επίσης ένας δρόμος προς την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης», κατέληξε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας την πρόεδρο της Κομισιόν για τη στήριξή της.

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Το μήνυμα Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας για ενεργειακή εκεχειρία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη.

«Σήμερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία. Αυτά είναι καλά νέα για όλους και είναι σημαντικό να γίνουν πραγματικότητα.

Η Ουκρανία υποστηρίζει κάθε ουσιαστική και αξιόπιστη μορφή κατάπαυσης του πυρός και τερματισμού του πολέμου. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών και αναμένουμε την ίδια ετοιμότητα από τη Ρωσία, καθώς και μια συμφωνία για το ζήτημα αυτό, την οποία θα έχει εξασφαλίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαιρετίζουμε μια τέτοια συμφωνία.

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Δυστυχώς, ρωσικά drones τύπου Shahed βρίσκονται στον ουρανό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, drones Shahed εξακολουθούν να πετούν πάνω από τη χώρα μας. Δυστυχώς, έχουν σημειωθεί επίσης επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες, καθώς και πλήγματα κατά των ενεργειακών μας υποδομών.

Πριν από λίγα μόλις λεπτά, σημειώθηκε πλήγμα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό CHPP-5 στην πόλη του Χαρκόβου, με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Συνολικά, μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν περισσότερα από 200 πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Άλλα 17 πλήγματα, μέσα στην ίδια εβδομάδα, είχαν στόχο εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου στη χώρα μας.

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Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι Ρώσοι σκότωσαν περισσότερους από 150 ανθρώπους μας, ενώ περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν. Η Ουκρανία έχει προτείνει πολλά μέτρα αποκλιμάκωσης. Η απάντηση του Πούτιν σε όλα ήταν πάντοτε η ίδια: το δικό του «νιέτ» («όχι»).

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Ελπίζουμε πραγματικά ότι επιτέλους θα πει κάτι διαφορετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι διαφορετικό από δολοφονίες και εξαπάτηση. Κάτι που θα οδηγήσει σε μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν λάβει όλες τις σχετικές εντολές. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη προς την Ουκρανία. Υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία των εταίρων μας που μπορεί να μας βοηθήσει.

Αναμένουμε σαφείς λεπτομέρειες για τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και περιμένουμε από τον Πούτιν να τηρήσει όσα ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εκείνος είχε συμφωνήσει».

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‼️ZELENSKYY: The Armed Forces of Ukraine have received the relevant orders. We are defending Ukraine and awaiting details of U.S.-russian talks. We expect Putin to honor the agreement announced by President Trump. Unfortunately, russian Shahed drones have been in our skies all… pic.twitter.com/Fp4vEBSMjz — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) October 11, 2026

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανανοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι η Ουκρανία και η Ρωσία κατέληξαν σε ενεργειακή εκεχειρία, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.



«Με άμεση ισχύ, κηρύσσεται “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ” στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν» αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Μην την παραβιάσετε» καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.



Σύμφωνα με το Axios, λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε ότι η ανακοίνωση της «ενεργειακής εκεχειρίας» αποτέλεσε «νέα» για αυτόν. Υποστήριξε ότι δεν είχε ακούσει για αυτή τη συμφωνία, αλλά θα συμφωνούσε να την υπογράψει και να την τηρήσει, αν και η Ρωσία την αποδεχόταν. Το Κρεμλίνο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη δημόσια για την «ενεργειακή κατάπαυση του πυρός».