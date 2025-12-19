ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Μπορεί οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την άμεση αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, όμως μετά από έναν εξαντλητικό μαραθώνιο διαβουλεύσεων που διήρκεσε σχεδόν 17 ώρες, κατέληξαν ομόφωνα σε μια πολιτικά κρίσιμη απόφαση: την παροχή άτοκου δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026–2027.

Τι προβλέπεται βάσει των συμπερασμάτων της Συνόδου

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία θα υλοποιηθεί μέσω κοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με εγγύηση το δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη, καθώς βασίζεται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, ωστόσο ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα εφαρμοστεί μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι η κινητοποίηση πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης ως εγγύηση για το δάνειο δεν θα έχει καμία χρηματοοικονομική επίπτωση στην Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες εξαιρούνται ρητά από τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό ρίσκο και δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κείμενο των συμπερασμάτων υποστηρίχθηκε πολιτικά από 25 αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, αποτυπώνοντας ευρεία συναίνεση, αλλά διαφοροποιημένη συμμετοχή στον μηχανισμό.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι θα επανέλθει στο ζήτημα στην επόμενη σύνοδό του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συζήτησης ή προσαρμογών.

Οι πρώτες ανακοινώσεις

Τη συμφωνία ανακοίνωσε πρώτος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στις 3:56 τα ξημερώματα της Παρασκευής με ένα λιτό μήνυμα στο Χ, δηλώνοντας ότι «υπάρχει συμφωνία» και ότι εγκρίθηκε η απόφαση για στήριξη της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. «Δεσμευτήκαμε, παραδώσαμε αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα λάβει άτοκο δάνειο 90 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει «σαφές μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα αξίζει τον κόπο». Όπως πρόσθεσε, τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα έως ότου η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις πολεμικές καταστροφές.

The financial package for Ukraine is in place: Ukraine will receive an interest-free loan of 90 billion Euros as I suggested. This sends a clear signal from Europe to Putin: This war will not be worth it. We will keep Russian assets frozen until Russia has compensated Ukraine. Advertisement December 19, 2025

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε λύση δανείου γέφυρας προς την Ουκρανία, το οποίο θα προέρχεται από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτή η λύση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για κανένα κράτος μέλος της ΕΕ. Η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών πόρων δεν αποκλείεται, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο επεξεργασίας λόγω νομικών και σύνθετων δυσκολιών.

«Αποφύγαμε το χάος»

Η Ουκρανία έχει κερδίσει», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις και τις διαρκείς εναλλαγές σεναρίων, στις οποίες το Βέλγιο πέρασε από τη θέση του βασικού αντιδρώντος στο κέντρο ενός εύθραυστου ευρωπαϊκού συμβιβασμού.

Ο ντε Βέβερ μιλώνας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου υπογράμμισε ότι οι ηγέτες της ΕΕ απέφυγαν το «χάος και τη διαίρεση» με την απόφασή τους να χορηγήσουν δάνειο στην Ουκρανία μέσω δανεισμού μετρητών αντί να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. «Παραμείναμε ενωμένοι», σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των χρημάτων που χρειάζεται η Ουκρανία για να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Η συμφωνία κλείνει μία από τις πιο δραματικές Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 11 το πρωί της Πέμπτης και συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το ένα σενάριο να διαδέχεται το άλλο σε έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το σχέδιο για το λεγόμενο δάνειο επανορθώσεων, που θα βασιζόταν στα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Παρά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις και τις προσπάθειες συμβιβασμού, οι ηγέτες δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις βαθιές διαφωνίες γύρω από τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τον επιμερισμό του κόστους και τη ρήτρα «απεριόριστης αλληλεγγύης».

Καθώς οι διαπραγματεύσεις πλησίαζαν σε αδιέξοδο, η πίεση για μια πολιτική απόφαση αυξανόταν. Η εναλλακτική του κοινού δανεισμού επανήλθε στο τραπέζι, ενώ η ανάγκη να δοθεί σαφές σήμα στήριξης προς το Κίεβο οδήγησε τελικά σε λύση ανάγκης: ένα άτοκο δάνειο, εκτός του πλαισίου άμεσης αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026–2027 εκτιμώνται σε περίπου 135–140 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι το δάνειο επανορθώσεων δεν προχώρησε, η ΕΕ απέφυγε το ενδεχόμενο αποτυχίας της συνόδου. Το αποτέλεσμα θεωρείται πολιτικά κρίσιμο, καθώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και κλείνει προσωρινά ένα επικίνδυνο ρήγμα μεταξύ των κρατών-μελών.

Το αν η σημερινή συμφωνία αποτελεί τελική απάντηση ή ένα μεταβατικό βήμα μέχρι να επανέλθει το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η νύχτα της 18ης Δεκεμβρίου θα καταγραφεί ως μία από τις πιο έντονες και πολιτικά φορτισμένες στιγμές των ευρωπαϊκών Συνόδων Κορυφής των τελευταίων ετών.

