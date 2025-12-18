Ανταπόκριση-Βρυξέλλες

Το διακύβευμα δεν είναι θεωρητικό αλλά υπαρξιακό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος ευθέως στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και στις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σε μια από τις πιο κρίσιμες Συνόδους για το μέλλον της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι κατανοεί τους φόβους που εκφράζονται σε ορισμένες πρωτεύουσες για ενδεχόμενες νομικές προσφυγές από τη Ρωσία, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι ανησυχίες αυτές «δεν είναι τόσο τρομακτικές όσο το να έχεις τη Ρωσία στα σύνορά σου».

Το μήνυμα αυτό, όπως ο ίδιος τόνισε, μεταφέρθηκε απευθείας στους Ευρωπαίους ηγέτες και επαναλήφθηκε δημόσια μέσα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και αναρτήσεις του στο Χ. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, από ηθική άποψη, είναι απολύτως δίκαιο τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και για την ανοικοδόμηση όσων καταστράφηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όπως οι αρχές κατάσχουν χρήματα από διακινητές ναρκωτικών και αφαιρούν όπλα από τρομοκράτες, έτσι και τα ρωσικά κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αμυνθούμε απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για επιλογή «ηθική, δίκαιη και νόμιμη».

At the EU Council meeting I said: just like authorities confiscate money from drug-traffickers and seize weapons from terrorists, Russian assets must be used to defend against Russian aggression and rebuild what was destroyed by Russian attacks. It’s moral. It’s fair. It’s legal. pic.twitter.com/y9npXV6AH8 December 18, 2025

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, τονίζοντας ότι αν η απόφαση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων δεν ληφθεί τώρα, «οι Ρώσοι και όχι μόνο θα νιώσουν ότι η Ευρώπη μπορεί να ηττηθεί». Όπως σημείωσε, αυτό δεν είναι που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην υποχώρηση απέναντι στους επιτιθέμενους και ότι «καμία ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο» αποτελεί βασική αρχή που πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τη συνολική στρατηγική πίεσης προς τη Μόσχα. Όπως είπε, αν η Ευρώπη δείξει ανθεκτικότητα και αν αυτό γίνει σαφές και στον Βλαντίμιρ Πούτιν τότε μειώνεται δραστικά το κίνητρο της Ρωσίας να παρατείνει τον πόλεμο. «Αν γνωρίζουμε, και αν το γνωρίζει και ο Πούτιν, ότι μπορούμε να παραμείνουμε ανθεκτικοί, τότε ο λόγος να τραβήξει τον πόλεμο σε μάκρος γίνεται πολύ πιο αδύναμος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η πίεση που μπορεί πραγματικά να φέρει ειρήνη. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή», κατέληξε.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι είχε συνάντηση με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, σε μια συγκυρία όπου το Βέλγιο διαδραματίζει κομβικό ρόλο λόγω της Euroclear, όπου φυλάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως είπε, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν ευθέως τις θέσεις τους για το ζήτημα των παγωμένων assets, χωρίς να προδικάσει το αποτέλεσμα της συζήτησης. «Θα δούμε. Χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη χρηματοδοτική κατάσταση της χώρας του, προειδοποιώντας ότι χωρίς νέα στήριξη η Ουκρανία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ήδη από την άνοιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δημοσιονομικό κενό για το επόμενο έτος ανέρχεται σε 45–50 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτικές και στρατιωτικές ανάγκες για την περίοδο 2026–2027 φτάνουν τα 135 δισ. ευρώ. Χωρίς έγκαιρη απόφαση, προειδοποίησε, το Κίεβο θα αναγκαστεί να περιορίσει ακόμη και κρίσιμες στρατιωτικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή drones.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προσβλέπει σε αυξημένη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο». Όπως είπε, αν η Ουάσιγκτον –και προσωπικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ– κινηθούν πέρα από τον ρόλο του διαμεσολαβητή και ασκήσουν ουσιαστική πολιτική και οικονομική πίεση στη Μόσχα, τότε είναι πιθανό να υπάρξει μετακίνηση της ρωσικής στάσης.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι χωρίς αξιόπιστες εγγυήσεις δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικό τέλος του πολέμου, αλλά μόνο προσωρινές παύσεις. Όπως είπε, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας και μέρος των συνολικών εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο, επιμένοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από μεμονωμένα κράτη-μέλη, εννοώντας κυρίως τη φιλορωσική Ουγγαρία η οποία μονίμως καταχράται το βέτο εναντίον του Κιέβου, ούτε να εξαρτάται από τη βούληση της Ρωσίας.