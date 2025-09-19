Μια ασυνήθιστη και τρομακτική εμπειρία έζησε ο μικρός Πέδρο, ενώ απολάμβανε το μπάνιο του σε παραλία του Μεξικού μαζί με τη μητέρα του, την influencer Κίτζια Μίτρε.

Καθώς έπαιζε στην άμμο, ο Πέδρο ένιωσε ξαφνικά έντονη ενόχληση στο αυτί και μια περίεργη αίσθηση ότι κάτι κινείται μέσα του. Η μητέρα του, ανήσυχη, τον μετέφερε άμεσα σε κοντινό ιατρικό κέντρο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ένα μικρό καβούρι είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του αυτιού του παιδιού. Με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου, κατάφεραν να το αφαιρέσουν με επιτυχία, προκαλώντας ανακούφιση στον μικρό ασθενή.

Σε βίντεο που ανάρτησε η μητέρα του στο TikTok, ο Πέδρο φαίνεται ταραγμένος και με δάκρυα στα μάτια, ενώ οι γιατροί πραγματοποιούν τη διαδικασία. Η μητέρα του τον κρατά από το χέρι, προσπαθώντας να τον καθησυχάσει.

«Θα τυφλωθώ;» ρώτησε ο μικρός με αγωνία, με τη μητέρα του να του εξηγεί ότι δεν διατρέχει κανέναν τέτοιο κίνδυνο.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα και η κάμερα κατέγραψε το ζωντανό καβούρι να κινείται πάνω στο κρεβάτι, δίπλα στο παιδί — σοκαριστικό μεν, αλλά ευτυχώς με αίσιο τέλος.

Δείτε το βίντεο: