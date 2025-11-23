Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια στο εξωτικό και καταπράσινο Νησί των Χριστουγέννων, που βρίσκεται 2.600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Περθ της Αυστραλίας, μεταναστεύουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή από τις φωλιές τους στο δάσος προς τον ωκεανό για να αναπαραχθούν.

Christmas Island closes roads to protect the iconic Red Crab migration



pic.twitter.com/3ml28BcKRy Advertisement Advertisement November 22, 2025

Οι «γείτονές» τους, οι 1200 κάτοικοι του νησιού, κάνουν ό,τι μπορούν για να ανοίξουν δρόμο για το «κόκκινο χαλί» των καβουριών.

Tens of millions of red crabs are making their annual migration to the ocean on Christmas Island.



Read more: https://t.co/dokWDUqFfg pic.twitter.com/N82rCeOLpD October 23, 2025

Στην ακτή, τα αρσενικά σκάβουν λάκκους στους οποίους τα θηλυκά γεννούν και εκκολάπτουν τα αυγά τους. Στη συνέχεια, τα μικρά περνούν περίπου ένα μήνα στην επιφάνεια της θάλασσας ως προνύμφες εως ότου γυρίσουν πίσω στην ακτή ως μικρά καβουράκια.

Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός των καβουριών στο νησί φτάνει τα 100 εκατομμύρια.