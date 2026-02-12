Οι προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία viral περιεχομένου έχουν στοιχίσει αρκετές ζωές τον τελευταίο καιρό, με τους δημιουργούς περιεχομένου ή τους influencers να ξεπερνούν τα όριά τους για να δημιουργήσουν βίντεο. Η Emma Amit, μια influencer από τις Φιλιππίνες που ασχολείται με το φαγητό, έχασε τη ζωή της μετά από την κατανάλωση ενός δηλητηριώδους είδους καβουριού, που στην περιοχή ονομάζεται «καβούρι του διαβόλου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το περιστατικό συνέβη όταν η Amit είχε πάει με φίλους να μαζέψουν οστρακοειδή και καβούρια στα μαγκρόβια δάση κοντά στην κατοικία της στις 4 Φεβρουαρίου. Το viral βίντεο την δείχνει να χαμογελά και να κρατάει το καβούρι πριν το δαγκώσει.

Μέσα σε μια μέρα, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία καθώς νευροτοξίνες εισέρχονταν στην κυκλοφορία του αίματός της, προσθέτει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, υπέστη σπασμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Δύο ημέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου, κηρύχθηκε νεκρή, προσθέτει η εφημερίδα. Ο Laddy Gemang, αρχηγός του χωριού Luzviminda, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και προέτρεψε τους κατοίκους να μην αναλαμβάνουν παρόμοιους κινδύνους.

«Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν», είπε. «Αυτή και ο σύζυγός της είναι και οι δύο ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, οπότε ξέρω ότι γνωρίζουν για αυτό το καβούρι-διάβολο που είναι επικίνδυνο να το φας. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει».

Αξιωματούχοι του χωριού επισκέφτηκαν αργότερα το σπίτι της Amit, όπου βρέθηκαν στα σκουπίδια φωτεινά χρωματιστά κελύφη που πιστεύεται ότι προέρχονται από καβούρια-διάβολους.

«Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν όλα ήταν καβούρια-διάβολοι, αλλά όλα έμοιαζαν μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Gemang.

Τα καβούρια διάβολος θεωρούνται από τα πιο δηλητηριώδη καβούρια στις Φιλιππίνες και περίπου οι μισές από τις αναφερόμενες περιπτώσεις δηλητηρίασης είναι θανατηφόρες.