«Δεν είμαστε προς πώληση» δήλωσε ο πρόεδρος του κορυφαίου εργατικού συνδικάτου της Γροιλανδίας καταδικάζοντα την πρόταση Τραμπ για εξαγορά των κατοίκων του νησιού με 10-100.000 δολάρια για να ενταχθούν στις ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία δεν θα προσαρτηθεί», δήλωσε ο επί χρόνια ηγέτης του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της χώρας των 57.000 κατοίκων, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί Τραμπ ότι το τρέχον καθεστώς της Αρκτικής περιοχής αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, είναι κούφιοι .

Advertisement

Advertisement

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Τζες Μπέρθελσεν, πρόεδρος του SIK, της εθνικής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι στην περιοχή δεν κατανοούν τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία είναι διάσπαρτα στα ύδατά της».

Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως επιμένει στην τακτική του «καρότου και μαστίγιου» λέγοντας ότι εάν δεν θελήσουν να πάρουν τα χρήματα οι Γροιλανδοί, η χώρα θα περάσει με τη χρήση στρατιωτικής βίας στις ΗΠΑ όπως η Βενεζουέλα.

Ο Μπέρθελσεν, ο οποίος ηγείται για πάνω από 30 χρόνια του SIK, ενός συνδικάτου που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους, από κυβερνητικούς υπαλλήλους έως ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και αλιείς υποστήριξε πως «στη Γροιλανδία, είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τις απαιτήσεις που θέτει ο Τραμπ».

Όπως ανέφερε, «το πολεμικό ναυτικό της Δανίας αλλά και γροιλανδοί αλιείς θα είχαν δει τα περίφημα ρωσικά και κινεζικά πλοία που ισχυρίζεται ο Τραμπ ότι περνούν από τα ύδατα της Γροιλανδίας αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι εννοεί λοιπόν; ».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron και ο γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz, σε μια σπάνια ευρωπαική επίπληξη προς τον Λευκό Οίκο δήλωσαν ότι «εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Η δήλωσή τους έρχεται μετά τον ισχυρισμό του Stephen Miller, αναπληρωτή επικεφαλής πρωσωπάρχης του Τραμπ σε συνέντευξη στο CNN ότι «κανείς» «δεν πρόκειται να ταχθεί αστρατιωτικά και να πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025, το 84% των Γροιλανδών υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους από τη Δανία εκτός της αυτονομίας που απολαμβάνουν, όμως μόλις το 6% θα ήθελε να αποτελέσει τμήμα των ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία είναι ένα αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, και έχουμε αυτοδιοίκηση και συμφωνίες με την κυβέρνηση της Κοπεγχάγης», δήλωσε ο Μπέρθελσεν ο οποίος υπογράμμισε πως αν οι κάτοικοι αποφασίσουν αν το αλλάξουν αυτό, θα γίνει με δική τους πρωτοβουλία.

Υποστήριξε πάντως, ότι εάν οι αμερικανικές εταιρείες, όπως και κάθε άλλη εταιρεία στον κόσμο, θέλουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να δραστηριοποιηθούν στη Γροιλανδία και η SIK θα καθορίσει τους όρους για τους μισθούς αλλά και τις συνθήκες εργασίας, όπως κάνει ήδη με τις δανέζικες εταιρείες.

Advertisement

«Δεν είμαστε προς πώληση και δεν θα προσαρτηθούμε. Θα καθορίσουμε το δικό μας μέλλον και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντα θεωρούσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμμαχό μας. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι καλό να δέχεσαι απειλές από έναν φίλο ή έναν σύμμαχο ζωής. Η συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεχόμαστε συνεχώς απειλές για στρατιωτική επέμβαση; Κανείς δεν το κάνει αυτό στους φίλους του ή στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται» τόνισε ο Μπέρθελσεν.

Ερωτηθείς να σχολιάσει, η εκπρόσωπος του Λευκου Οίκου Καρολίν Λίβιτ απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι «όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία».

Advertisement