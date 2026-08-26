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Με εντυπωσιακό ροζ φωτισμό και λαμπερές αποχρώσεις φωτίστηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου το εμβληματικό Empire State Building στη Νέα Υόρκη, ως φόρος τιμής στη Ντόλι Πάρτον, μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 80 ετών.

Η θρυλική τραγουδίστρια της country, στιχουργός και ηθοποιός, η οποία για σχεδόν έξι δεκαετίες βρισκόταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

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Tonight, the Empire State Building tower lights will turn to a pink sparkle at 9:25 to honor the late Dolly Parton.



Dolly was a global cultural icon whose seven-decade career reached generations of fans. Beyond entertainment, Dolly leaves a significant philanthropic legacy… pic.twitter.com/Pu5rtdfe0r — Empire State Building Observation Deck (@EmpireStateBldg) August 25, 2026

Η Ντόλι Πάρτον ξεχώρισε όχι μόνο για την ιδιαίτερη φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, αλλά και για τους προσωπικούς και βιωματικούς στίχους των τραγουδιών της. Παράλληλα, το επιχειρηματικό της πνεύμα και η ξεχωριστή προσωπικότητά της συνέβαλαν στο να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής.

Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από μία σημαντική μάχη με τον καρκίνο, αλλά ήρεμη στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η ίδια είχε αποκαλύψει στο περιοδικό People ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι σκόπευε να συνεχίσει να εργάζεται.

Ο ροζ φωτισμός του Empire State Building αποτέλεσε έναν συμβολικό αποχαιρετισμό και φόρο τιμής σε μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική, τον κινηματογράφο και την αμερικανική ποπ κουλτούρα.