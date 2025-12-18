Νέες φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν δημοσίευσαν σήμερα (18/12) οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, συνεχίζοντας μια σειρά μερικών αποκαλύψεων που έχουν προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το ποιοι μπορεί να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

Πηγή: Reuters

Οι πέντε φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς πρόσθετο πλαίσιο, περιλαμβάνουν:

Ένα ουκρανικό διαβατήριο με γυναικεία σημείωση,

Τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε πτήση με τον Έπσταϊν,

Τον Μπιλ Γκέιτς φωτογραφημένο με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει αποκρυφτεί,

Αποσπάσματα μηνυμάτων που αναφέρονται σε αποστολή κοριτσιών, και

Το πόδι μιας γυναίκας με γραμμένο απόσπασμα από το «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν ότι η περιουσία του Έπσταϊν δεν παρείχε εξηγήσεις για τις φωτογραφίες, και τις δημοσιοποίησαν όπως τις έλαβαν, με τις απαραίτητες λογοκριμένες λεπτομέρειες. Συνολικά η επιτροπή έλαβε πάνω από 95.000 εικόνες από την περιουσία, τις οποίες οι νομοθέτες συνεχίζουν να εξετάζουν.

Ερωτήματα πάντως εγείρουν οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ως προς το τι μπορεί να «κρύβεται» στα αρχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν μετά και τον νέο νόμο Epstein Files Transparency Act. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι μετανιώνει για τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν, ενώ ο Τσόμσκι είχε γράψει επιστολή σύστασης για τον Έπσταϊν και είχε επισκεφθεί μία από τις κατοικίες του το 2015.

(Με πληροφορίες από CNN)