Ο Έρολ Μασκ, 79 ετών και πατέρας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, κατηγορείται ότι έχει κακοποιήσει σεξουαλικά πέντε από τα βιολογικά και θετά του παιδιά από το 1993, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι κατηγορίες αυτές ενδέχεται να εξηγούν γιατί ο Έλον Μασκ σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του, και ότι μέλη της οικογένειας έχουν στο παρελθόν ζητήσει τη βοήθειά του, οδηγώντας τον μερικές φορές να παρέμβει.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στους Times ότι πρόκειται για «ανοησίες» και «ψέματα».

Με βάση προσωπικά γράμματα, email, συνεντεύξεις και δικαστικά έγγραφα, οι Times περιγράφουν τον Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις φορές, ως άτομο που «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας». Ο Έλον Μασκ δεν απάντησε στα αιτήματα του μέσου για σχολιασμό.

Η πρώτη γνωστή κατηγορία χρονολογείται από το 1993, όταν η τετράχρονη θετή κόρη του είπε σε συγγενείς ότι εκείνος την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι. Δέκα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα, η ίδια ανέφερε ότι τον είχε δει να μυρίζει τα εσώρουχά της. Επιπλέον, μέλη της οικογένειας τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τρεις ξεχωριστές έρευνες των αρχών είχαν ανοίξει για την υπόθεση. Δύο από αυτές έκλεισαν χωρίς να ληφθούν μέτρα, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη με την τρίτη.

Ο Έρολ Μασκ επιμένει στην αθωότητά του: «Δεν υπήρχαν στοιχεία επειδή πρόκειται για ανοησίες», δήλωσε στους Times, κατηγορώντας μέλη της οικογένειας ότι «υποκινούσαν τα παιδιά να λένε ψέματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον.

Ο Έλον Μασκ έχει στο παρελθόν μιλήσει για τη δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του. Σε συνέντευξη στο Rolling Stone το 2017 είχε πει ότι εκείνος είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορεί κανείς να φανταστεί». Ο Μασκ εξήγησε ότι μετακόμισε να ζήσει μαζί του στα 10 του χρόνια, ενώ τα αδέλφια του, Κίμπαλ και Τόσκα, έμειναν με τη μητέρα τους, προσθέτοντας πως τότε δεν καταλάβαινε τον χαρακτήρα του πατέρα του: «Δεν ήταν καλή ιδέα».

Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες, είχε περιγράψει τον Έρολ Μασκ ως άτομο «με προσεκτικά σχεδιασμένα σχέδια κακίας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πατέρας του ενεργούσε υπολογισμένα και επιζήμια.