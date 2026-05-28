Ο Νίκολας Κέιτζ προχώρησε και επίσημα σε νομική αλλαγή του επωνύμου του, αποποιούμενος το οικογενειακό όνομα «Κόπολα». Όπως αποκάλυψε στο Variety, ο ηθοποιός πήρε αυτή την απόφαση προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από την έντονη σκιά των συγγενών του και να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως ο «ξάδελφος των Κόπολα».

Όπως εξήγησε, ήθελε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα: «Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου νομικά πέρυσι», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι προτιμότερο να είσαι ο “πατριάρχης” της δικής σου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδελφος στο περιθώριο της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το τολμήσω και να είμαι “Κέιτζ”».

Nicolas Cage Reveals He Legally Changed His Name Rather Than Be 'the Clown Cousin' of Coppola Family https://t.co/jCYi7kK5Yi — People (@people) May 28, 2026

Το επίθετο «Cage» το εμπνεύστηκε από τον χαρακτήρα Λουκ Κέιτζ, ενώ επηρεάστηκε και από τον πρωτοποριακό συνθέτη Τζον Κέιτζ. Όπως ανέφερε, αναζητούσε ένα όνομα «σύντομο και δυνατό», στα πρότυπα του Τζέιμς Ντιν: «Σκέφτηκα να κρατήσω το όνομα “Νίκολας”, γιατί ο πατέρας μου με ονόμασε έτσι, με τη γαλλική ορθογραφία, που πάντα με εκνεύριζε, γιατί όλοι βάζουν ένα “h”», εξήγησε ακόμη.

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι γιος του Όγκαστ Κόπολα και ανιψιός του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει το καλλιτεχνικό όνομα «Νίκολας Κέιτζ» σχεδόν σε όλη την καριέρα του, καθώς, όπως αποκάλυψε, η σύνδεση με το επώνυμο Κόπολα δημιουργούσε συχνά παρεξηγήσεις και πίεση, ειδικά στα πρώτα του βήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2010, ο Νίκολας Κέιτζ έπαιξε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας “The Sorcerer’s Apprentice”. Ήταν μια ιστορία για έναν μάγο που ζούσε στο σύγχρονο Μανχάταν, ο οποίος με τη βοήθεια ενός πολλά υποσχόμενου μαθητή, κατάφερναν να εμποδίσουν την ανάσταση μιας σκοτεινής υπερδύναμης. Η ταινία αυτή αφιερώθηκε «με αγάπη, στον δόκτορα Αύγουστο Κόπολα», που είχε πεθάνει πριν από λίγους μήνες, σε ηλικία 75 ετών.