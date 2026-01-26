Η Ινδία βρίσκεται σε επιφυλακή προσπαθώντας να περιορίσει νέο ξέσπασμα του ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη, μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 5 κρουσμάτων, ανάμεσά τους και υγειονομικοί που μολύνθηκαν κατά τη φροντίδα ασθενών, σύμφωνα με τον Independent.

Περίπου 100 άτομα έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον απομόνωση, ενώ οι νοσηλευόμενοι βρίσκονται σε νοσοκομεία της Καλκούτας και των γύρω περιοχών, με έναν εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Nipah θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος ιός, χωρίς διαθέσιμο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Advertisement

Advertisement

Η μετάδοση στον άνθρωπο είναι σπάνια και συνδέεται κυρίως με επαφή με νυχτερίδες ή κατανάλωση μολυσμένων φρούτων.

Ποια τα συμπτώματα

Η λοίμωξη από τον ιό Nipah ξεκινά συνήθως με όχι τόσο συγκεκριμένα συμπτώματα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η περίοδος επώασης εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 4 έως 21 ημέρες, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις σε προηγούμενες επιδημίες έχουν αναφερθεί μεγαλύτερες καθυστερήσεις μεταξύ της έκθεσης και της εμφάνισης της νόσου.

Πηγή: iSTOCK

Οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν αιφνίδια συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και κόπωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται και αναπνευστικά συμπτώματα, όπως βήχας, δύσπνοια ή πνευμονία, αν και ο χρόνος εμφάνισης και η σοβαρότητά τους διαφέρουν σημαντικά.

Η σοβαρότερη και πιο χαρακτηριστική επιπλοκή της λοίμωξης είναι η φλεγμονή του εγκεφάλου, γνωστή ως εγκεφαλίτιδα. Νευρολογικά συμπτώματα, όπως σύγχυση, διαταραχές της συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις ή κώμα, εμφανίζονται συνήθως λίγες ημέρες έως εβδομάδες μετά την αρχική εκδήλωση της νόσου.

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί επίσης να εμφανίσουν μηνιγγίτιδα.

Advertisement

Ποιοι οι τρόποι μετάδοσης

Ο ιός Nipah είναι ζωονοσογόνος, δηλαδή μπορεί να μεταδοθεί από τα ζώα στον άνθρωπο αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: iSTOCK

Οι βασικοί φυσικοί φορείς είναι οι νυχτερίδες των φρούτων (είδη Pteropus). Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένες νυχτερίδες ή άλλα ζώα, ή καταναλώνοντας τρόφιμα που έχουν μολυνθεί με σάλιο, ούρα ή κόπρανα νυχτερίδων.

Πόσο θανατηφόρος είναι ο ιός

Ο ιός Nipah χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα, που φτάνει έως και το 75%. Όσοι επιβιώνουν μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές και μόνιμες νευρολογικές επιπλοκές, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις έχει καταγραφεί επανεμφάνιση εγκεφαλίτιδας ακόμη και χρόνια μετά την αρχική λοίμωξη.

Advertisement

(Με πληροφορίες από independent.co.uk)