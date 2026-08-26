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Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς δεσμούς εντός των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, με την υποστήριξη του βασιλιά Χάραλντ.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ έχει έρθει επανειλημμένα αντιμέτωπη με αρνητική δημοσιότητα, καθώς ενεπλάκη σε αμφιλεγόμενες υποθέσεις, όπως η γνωριμία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν και η παροχή βοήθειας σε ζευγάρι για παρένθετη μητρότητα.

Παράλληλα, η οικογένεια αντιμετωπίζει τη σοβαρή δικαστική περιπέτεια του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση για υποθέσεις βιασμού.

Η πριγκίπισσα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, προετοιμάζεται πλέον για τον μελλοντικό της ρόλο στον θρόνο, καθώς ο σύζυγός της πλησιάζει στη διαδοχή.

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Ο γάμος της Μέτε-Μάριτ και του Χάακον έχει περάσει από χίλια κύματα, από κουτσομπολιά για την προσωπική ζωή της πριγκίπισσας πρν τον γάμο έως την πρόσφατη περιπέτεια υγείας, την ποινή φυλάκισης του γιου της και την εμπολοκή στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Το πριγκιπικό ζευγάρι της Νορβηγίας συμπληρώνει ένα τέταρτο του αιώνα έγγαμου βίου, έχοντας διανύσει μια διαδρομή που ξεκίνησε μέσα σε έντονη αμφισβήτηση και κατέληξε να θεωρείται μία από τις πιο σταθερές σχέσεις στους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους.

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Για να γιορτάσει την επέτειο, το νορβηγικό Παλάτι επέλεξε να σηματοδοτήσει την ημέρα με μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή.

Ανάμεσα στις εικόνες, ωστόσο, υπάρχει μία που αποκτά ιδιαίτερο βάρος υπό το φως των σημερινών εξελίξεων. Πρόκειται για φωτογραφία του Μάριους, του μεγαλύτερου γιου της πριγκίπισσας ο οποίος σήμερα βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων δύο βιασμούς. Η δικαστική απόφαση έχει εφεσιβληθεί.

Η ιστορία του Χάακεν και της Μέτε-Μάριτ ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και στο μουσικό φεστιβάλ Κβαρτ (Quart) στο Κρίστιανσαντ. Η σχέση τους έγινε γνωστή το 1999 και πολύ γρήγορα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η Μέτε-Μάριτ δεν ήταν η γυναίκα που θα περίμενε κανείς να επιλέξει ένας μελλοντικός βασιλιάς.

Η αντισυμβατική ζωή

Ήταν μια νεαρή Νορβηγίδα, είχε εργαστεί ως σερβιτόρα και ήταν ήδη μητέρα ενός αγοριού, του Μάριους, από προηγούμενη σχέση. Το παρελθόν της στη νυχτερινή σκηνή του Όσλο, αλλά και οι αναφορές σε χρήση ναρκωτικών στον κύκλο στον οποίο κινούνταν εκείνη την περίοδο, έγιναν αντικείμενο έντονης δημοσιότητας. Ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση προκάλεσε η απόφαση του Χάακεν να συγκατοικήσει μαζί της πριν από τον γάμο. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και σε πιο συντηρητικούς κύκλους της Νορβηγικής Εκκλησίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητα της μοναρχίας είχε ήδη υποχωρήσει.

Η σχέση τους, ωστόσο, άντεξε την πίεση. Ο βασιλιάς Χάραλντ χρειάστηκε μάλιστα να ζητήσει πολιτική συμβουλή πριν δώσει την απαραίτητη συγκατάθεση για τον γάμο του γιου του. Ο γάμος που άλλαξε την εικόνα της Μέτε-ΜάριτΣτις 25 Αυγούστου 2001, ο Χάακεν και η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκαν στον καθεδρικό ναό του Όσλο, παρουσία περισσότερων από 800 προσκεκλημένων.

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Η εικόνα της ημέρας είχε έντονο συμβολισμό. Η γυναίκα που μέχρι λίγα χρόνια νωρίτερα βρισκόταν στο επίκεντρο επικρίσεων για το παρελθόν της έμπαινε πλέον στην εκκλησία ως μέλλουσα βασίλισσα της Νορβηγίας. Ο βασιλιάς Χάραλντ, μιλώντας στο γαμήλιο δείπνο, δεν περιορίστηκε σε μια τυπική υποδοχή της νύφης του.

Τη χαρακτήρισε «εξαιρετική» γυναίκα και αναφέρθηκε στην ειλικρίνεια, το θάρρος και την αποφασιστικότητά της.Η στάση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Χάραλντ γνώριζε από προσωπική εμπειρία τι σήμαινε να χρειάζεται ένας διάδοχος να περιμένει για να παντρευτεί μια κοινή θνητή. Ο ίδιος είχε χρειαστεί να περιμένει χρόνια προτού παντρευτεί τη Σόνια. Τελικά, η σχέση του Χάακεν και της Μέτε-Μάριτ μετατράπηκε από μια επιλογή που είχε χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενη σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σύγχρονες ιστορίες αγάπης ευρωπαϊκής μοναρχίας.

Η καταδίκη του γιου

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών έχει κριθεί ένοχος για δύο υποθέσεις βιασμού και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

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Οι τρεις δικαστές του Τμήματος 250 του Πρωτοδικείου του Όσλο τον απάλλαξαν από ακόμη δύο κατηγορίες βιασμού, ωστόσο τον έκριναν ένοχο και για σειρά άλλων αδικημάτων που του είχαν αποδοθεί.

Επίσης κατηγορείται για σωματική κακοποίηση και βιαιοπραγίες εναντίον συντρόφων του, σωματικές επιθέσεις, απειλές, επίθεση κατά της ελευθερίας, καθώς και υλικές ζημιές.

O Τζέφρι Έπσταϊν

Μπορεί η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ να άφησε πίσω της το πολυτάραχο παρελθόν της, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι τα σκάνδαλα έλειψαν από τη ζωή της στο Παλάτι. Μετά τον γάμο, έγινε δεκτή ως ασκούμενη στο NORAD, τον οργανισμό ανάπτυξης της νορβηγικής κυβέρνησης, παρά την έλλειψη σχετικών προσόντων. Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι η πριγκίπισσα έγινε δεκτή λόγω των προνομίων της, στερώντας τη θέση από πτυχιούχους Νορβηγούς.

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Το 2012 προκάλεσε και πάλι έντονη κριτική, καθώς βοήθησε ένα νορβηγικό ζευγάρι, που ήταν φίλοι της βασιλικής οικογένειας, να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στην Ινδία, εφόσον η πρακτική αυτή ήταν παράνομη στη Νορβηγία. Ορισμένες οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών την κατηγόρησαν ότι συμμετείχε σε μορφή trafficking, που εκμεταλλεύεται γυναίκες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Την επόμενη χρονιά, η πρακτική απαγορεύτηκε και στην Ινδία, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνη για τις γυναίκες και τα παιδιά και ως μορφή ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

Το 2019 προκάλεσε αντιδράσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν και μάλιστα, αφού εκείνος είχε καταδικαστεί για πρώτη φορά για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η Μέτε-Μάριτ τον είχε συναντήσει αρκετές φορές μεταξύ 2011 και 2013, μετά την καταδίκη του για trafficking ανηλίκων το 2008 και την αποφυλάκισή του. Ο πρίγκιπας Χάακεν γνώρισε επίσης τον Έπσταϊν σε διακοπές τους με τη Μέτε-Μάριτ στη νήσο Σαιντ Μπαρτελεμί (Saint Barthélemy).

Η φιλία της αποκαλύφθηκε από τα νορβηγικά ΜΜΕ στο πλαίσιο του σκανδάλου γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου, Δούκα της Υόρκης, που εκείνη τη χρονιά παραιτήθηκε από όλες τις δημόσιες θέσεις λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν και των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση. Η Μέτε-Μάριτ παραδέχθηκε δημόσια ότι μετανιώνει που δεν ερεύνησε το παρελθόν του Έπσταϊν.

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Εκπρόσωπος του Παλατιού ανακοίνωσε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί το προφίλ της πριγκίπισσας και η ίδια βρέθηκε για μία ακόμη φορά να απολογείται στους Νορβηγούς πολίτες. «Φυσικά και εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι δεν έλεγξα το παρελθόν του πιο διεξοδικά και επίσης να αναγνωρίσω ότι χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα τόσο πολύ», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δημόσιο δίκτυο NRK.

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Τη στιγμή που η 53χρονη πριγκίπισσα αναρρώνει μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο -είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018- καλείται να διαχειριστεί το ενδεχόμενο να διαδεχθεί σύντομα τη βασίλισσα Σόνια. Μετά την επιδείνωση της υγείας του 89χρονου πατέρα του, ο σύζυγός της βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον θρόνο.