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Η διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, έχει τοποθετηθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το βασιλικό παλάτι σε δήλωσή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί σε μειωμένη απορρόφηση οξυγόνου. «Ως αποτέλεσμα της απειλητικής για τη ζωή χρόνιας πνευμονικής της νόσου και μετά από εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα Διάδοχος Μέτε-Μάριτ, έχει τοποθετηθεί στη λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα», ανέφερε το παλάτι.

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Crown Princess Mette Marit is on the list for a 🫁 transplantation.



Princess Ingrid Alexandra will be on exchange from the University of Sydney to the University of Oslo in the autumn semester of 2026. Prince Sverre Magnus is scheduled to study in Europe from the autumn. pic.twitter.com/RcDlCzQrsC — ChristinZ (@ChristinsQueens) June 5, 2026

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο ότι πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση, ωστόσο μέχρι τότε η πριγκίπισσα δεν είχε ενταχθεί στη λίστα πιθανών ληπτών στη Νορβηγία.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον διέκοψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία και επέστρεψε στη χώρα του για να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, ενώ η κόρη του ζευγαριού, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, επέστρεψε στο Όσλο από την Αυστραλία, όπου σπουδάζει.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, η εξέλιξη της πνευμονικής νόσου της πριγκίπισσας είναι σοβαρή και η μεταμόσχευση θα πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό», όπως ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε μέσω του παλατιού.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, εξήρε την πριγκίπισσα για την ανοιχτή στάση της σχετικά με την κατάστασή της, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Παράλληλα, το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος και η πριγκίπισσα αναβάλλουν τον εορτασμό της 25ης επετείου του γάμου τους, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Με πληροφορίες από Reuters, El Pais