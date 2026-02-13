Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης στην πανεπιστημιούπολη του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας.

Οι πυροβολισμοί, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ένα διαμέρισμα στο φοιτητικό συγκρότημα κατοικιών Hugine Suites στην πανεπιστημιούπολη Όραντζμπεργκ, οδήγησαν σε lockdown στην πανεπιστημιούπολη, το οποίο παρέμεινε σε ισχύ ώρες μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο.

Το πανεπιστήμιο είπε ότι η ταυτότητα των θυμάτων και η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν είναι γνωστές.

Τον περασμένο Οκτώβριο δύο περιστατικά με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη, το ένα στο ίδιο φοιτητικό συγκρότημα κατοικιών, προκάλεσλαν τον θάνατο ενός ακόμη ατόμου τον τραυματισμό ενός άλλου.

Το πανεπιστήμιο έχει περίπου 2.800 φοιτητές.