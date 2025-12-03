Ανησυχία για τις αντοχές και την ενέργεια του Προέδρου των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αρκετά περιστατικά τον τελευταίο καιρό, όπως το ότι παλεύει να μην κοιμηθεί σε συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο ή ότι φαίνονται μελανιές στις παλάμες του σε δημόσιες εμφανίσεις, με αποκορύφωμα τη «φρενίτιδα» της περασμένης Δευτέρας (1/12) όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε 160 αναρτήσεις στο προφίλ του στο Truth Social μέσα σε 5 ώρες.

Το περιστατικό ξεπέρασε κάθε προηγούμενο παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξανακάνει «κατακλυσμό» αναρτήσεων στο παρελθόν, με τον πιο πρόσφατο στις 5 Νοεμβρίου οπότε και έκανε 33 αναρτήσεις μεταξύ 4:17μμ και 6:40μμ (ώρα Ανατολικής Ακτής) κάποιες από τις οποίες μάλιστα ήταν φτιαγμένες με Τεχνητή Νοημοσύνη ή περιελάμβαναν συνωμοσιολογικές θεωρίες.

President Trump spent five hours on Truth Social on Monday evening, posting more than 160 times between 7 pm and midnight in a social media blitz. We went through all of those posts:https://t.co/P3d2yjR2Ii — TIME (@TIME) December 2, 2025

Κάποια στιγμή την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το Daily Beast, το οποίο δημοσίευσε ένα χρονικό της καταιγίδας λέξεων και βίντεο που εμφανίστηκαν από τις 7.09 μ.μ. έως τις 11.57 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), οι αναρτήσεις του προέδρου έρχονταν με ρυθμό ταχύτερο από μία το λεπτό.

Πολλά από τα μηνύματα ήταν εναντίον γνώριμων πολιτικών του αντιπάλων, όπως ο Μαρκ Κέλι, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα, ενώ απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας έδιναν και έπαιρναν.

Μία ανάρτηση αποδίδει στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, τον πρώην επικεφαλής του “τμήματος κυβερνητικής αποδοτικότητας” (Doge) του Τραμπ, το ότι “έσωσε” τις εκλογές του 2024 από το να κλαπούν, εντοπίζοντας στη Σερβία τις διευθύνσεις IP των ηλεκτρονικών μηχανών που θα αλλοίωναν τις ψήφους και καθιστώντας τις άχρηστες.

Μια άλλη αναφέρει ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ, η πρώην βουλευτής των Δημοκρατικών που τώρα υπηρετεί ως διευθύντρια των εθνικών πληροφοριών υπό τον Τραμπ, έχει στην κατοχή της έγγραφα που “αποκαλύπτουν” την ηγεσία του Ομπάμα στη “σκευωρία Russiagate” εναντίον του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Όταν εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, στα 78 του, ήταν ο γηραιότερος υποψήφιος που έχει κερδίσει στις προεδρικές εκλογές.

Τον περασμένο μήνα, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, «η καρδιακή του ηλικία» είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του» ενώ και τα ευρήματα «πνευμονολογική, νευρολογική και σωματική» λειτουργία του ήταν πολύ καλά.

(Με πληροφορίες από Guardian)