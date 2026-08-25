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Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της το Σάββατο 22 Αυγούστου, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές που έλαβε και μοιράζοντας στιγμιότυπα από τον τρόπο με τον οποίο πέρασε την ξεχωριστή ημέρα μαζί με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με τον αγαπημένο της. Σε αρκετές από αυτές, ο ηθοποιός τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο ή την κρατά στην αγκαλιά του, ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν στιγμές στη φύση αλλά και μια βραδινή έξοδο. Στην ανάρτηση συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, και τις τούρτες των γενεθλίων της.

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Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Σαββατοκύριακο γενεθλίων. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις ευχές!!! Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο… όλο και καλύτερα!».