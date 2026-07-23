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Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ σε μια άγνωστη γυναίκα, όταν της τραγούδησαν για τα γενέθλιά της κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, οι νεόνυμφοι επισκέφθηκαν την Κυριακή 19 Ιουλίου το Corner Bistro, ένα εστιατόριο στην περιοχή West Village της Νέας Υόρκης.

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Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι μια παρέα τραγουδούσε το «Χρόνια Πολλά» σε μια γυναίκα που γιόρταζε τα γενέθλιά της και αποφάσισε αυθόρμητα να συμμετάσχει.

«Νομίζω ότι είδαν μια παρέα να τραγουδά “Χρόνια πολλά” σε κάποια και σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να συμμετάσχουν, να πάνε κοντά και να τραγουδήσουν μαζί, για να φτιάξουν τη μέρα κάποιου», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Το ίδιο το εστιατόριο δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από τη στιγμή, στο οποίο η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ενώνονται με την παρέα που τραγουδά στη γυναίκα, η οποία καθόταν σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Στο βίντεο, οι δύο τους φαίνονται να τραγουδούν με χαμόγελο και ενθουσιασμό, απλώνοντας τα χέρια τους προς την εορτάζουσα, συμβάλλοντας σε μια ξεχωριστή και απρόσμενη στιγμή για εκείνη.