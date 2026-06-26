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Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται πως απολαμβάνουν μια περίοδο γεμάτη ρομαντισμό, περνώντας τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία. Νέες εικόνες τούς δείχνουν πιο αγαπημένους από ποτέ, να χαλαρώνουν δίπλα στη θάλασσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει σκηνές από ρομαντική ταινία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο σύζυγός της πέρασαν μια ανέμελη ημέρα σε βραχώδη παραλία, κάνοντας βόλτες, κολυμπώντας στα καταγάλανα νερά και εκδηλώνοντας διαρκώς την τρυφερότητά τους. Σε κάθε στιγμιότυπο, φαίνονται να γελούν, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά, αποκαλύπτοντας τη φυσική και αυθόρμητη πλευρά της σχέσης τους.

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Summer vibes wild energy DUA LIPA overloaded on her honeymoon pic.twitter.com/nZP9qMo9LR — MilK (@Itss_MilKu) June 25, 2026

Για την εμφάνισή της, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα τριγωνικό μπικίνι με λεπτά κορδόνια και αφηρημένο σχέδιο σε αποχρώσεις του μωβ, του μπλε και του μαύρου. Τα μαλλιά της ήταν δεμένα σε ψηλή αλογοουρά, ενώ το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μεγάλους ασημένιους κρίκους, το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων και τη βέρα της.

Ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε επίσης φορώντας τη χρυσή βέρα του και ένα κλασικό μαύρο μαγιό, συνοδεύοντας τη σύζυγό του τόσο στις βουτιές όσο και στις στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα.

Dua Lipa at 30….absolutely insane for her perfect body tea pic.twitter.com/cHZSCW9Hwm — CINEMA D U D E (@Cinema8Maniac) June 25, 2026

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο στα τέλη Μαΐου και στη συνέχεια πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό γάμο στη Σικελία. Οι εορτασμοί φιλοξενήθηκαν στη Villa Valguarnera, μια ιστορική έπαυλη του 18ου αιώνα κοντά στο Παλέρμο, που είναι γνωστή και ως οι «μικρές Βερσαλλίες».

Η εντυπωσιακή κατοικία ανήκει στην Vittoria Alliata, ενώ οι εορτασμοί διήρκεσαν τρεις ημέρες, με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να συμμετέχουν στις ξεχωριστές στιγμές τους. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, οι δυο τους ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος, συνεχίζοντας τη ρομαντική τους απόδραση στην Ιταλία.