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Μια πράξη που αρχικά έμοιαζε με κίνηση βοήθειας μετατράπηκε σε έντονη αντιπαράθεση για μια Γερμανίδα τουρίστρια στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, όταν άνδρας που ανέσυρε το κινητό της από το νερό φέρεται να ζήτησε χρήματα για να της το επιστρέψει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας έπεσε κατά λάθος στη λίμνη. Ένας κάτοικος της περιοχής προσφέρθηκε να βοηθήσει και κατάφερε να εντοπίσει και να ανασύρει τη συσκευή από τον βυθό.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την ανάσυρση του κινητού ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα για να το παραδώσει στην ιδιοκτήτριά του. Η άρνηση της τουρίστριας οδήγησε σε έντονη λογομαχία, η οποία έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Με την παρέμβαση των αρχών το κινητό επιστράφηκε τελικά στη γυναίκα, η οποία επέλεξε να μην καταθέσει μήνυση σε βάρος του άνδρα.