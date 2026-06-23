Λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας λόγω του σοκαριστικού αποκλεισμού από το Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο κατάφερε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (23/6/2026) την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι.
Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Ρώμης χαιρέτισε την άφιξη του 48χρονου προπονητή.
«Ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον νέο προπονητή, βέβαιος ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του θα συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων της ομάδας», αναφέρει η Λάτσιο.