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Λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας λόγω του σοκαριστικού αποκλεισμού από το Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο κατάφερε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (23/6/2026) την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι.

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Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Ρώμης χαιρέτισε την άφιξη του 48χρονου προπονητή.

«Ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον νέο προπονητή, βέβαιος ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του θα συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων της ομάδας», αναφέρει η Λάτσιο.