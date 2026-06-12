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Λίγες ημέρες μετά το τριήμερο γαμήλιο γλέντι τους στη Σικελία, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τον τρόπο να συνδυάσουν την προσωπική τους ζωή με τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο 36χρονος ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter ότι η σύζυγός του πρόκειται να τον ακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίπου επτά μήνες, προκειμένου να παραμείνουν μαζί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων κινηματογραφικών του υποχρεώσεων.

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Ο Τέρνερ συμμετέχει στο remake της ταινίας «Possession» του 1981, στο οποίο θα εμφανιστεί δίπλα στη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει τα γυρίσματα του «The Comebacker», όπου θα έχει στο πλευρό του τον Τομ Χανκς στον ρόλο του προπονητή του.

«Η δουλειά μας απαιτεί να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό όταν επιστρέφουμε στο Λονδίνο να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας, αλλά φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Το ζευγάρι ενώθηκε με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο την τελευταία ημέρα του Μαΐου, στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall, ενώ μία εβδομάδα αργότερα ακολούθησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Σικελία.

Οι εορτασμοί φέρεται να κόστισαν περίπου 1,76 εκατομμύρια ευρώ και προκάλεσαν αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους της περιοχής, καθώς περιορίστηκε η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και εφαρμόστηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παρά τα παράπονα που εκφράστηκαν, το ζευγάρι φρόντισε να αποζημιώσει τους κατοίκους για την αναστάτωση, διατηρώντας παράλληλα διακριτική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού.