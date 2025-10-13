Μπροστά σε μια αμήχανη στιγμή βρέθηκαν οι παρουσιαστές της εκπομπής «Drew’s News», όταν η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ έβγαλε το παπούτσι της και τους προκάλεσε να μυρίσουν τα πόδια της όταν η συζήτηση πήγε στην υγιεινή των ποδιών.

Η διάσημη σταρ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι τα δικά της είναι βρώμικα αλλά δεν μυρίζουν και αφού τα μύρισε έβαλε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Μάλιστα η ίδια έφερε το πέλμα της στη μύτη της και το μύρισε η ίδια.

«Είναι βρώμικα αυτή τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μυρίζουν ποτέ. Αμέσως μετά έβαλε και τους Ρος Μάθιους και Σάνι Άντερσον να κάνουν το ίδιο για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά της.

«Δεν μυρίζει καθόλου. Ναι, αυτό είναι που θέλεις», είπε μόλις μύρισε τα πόδια της Ντρου Μπάριμουρ είπε η Σάνι Άντερσον.

Δεν πλένει τα πόδια της

Παράλληλα, η Ντρου Μπάριμορ αποκάλυψε ότι δεν πλένει τα πόδια της κάθε μέρα αλλά τα περιποιείται μόνο στο ντους, αφήνοντας το νερό να τρέξει πάνω τους. Ωστόσο δεν μπαίνει στη διαδικασία να τρίψει τα πόδια της.

Στη συνέχεια, η διάσημη σταρ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει συμβεί να της γλείψουν τα δάχτυλα των ποδιών αλλά δεν της άρεσε.

«Μου το έχουν κάνει και σκέφτομαι “πρέπει να προσποιηθώ ότι αυτό με διεγείρει;” Γιατί αυτό είναι ηλίθιο και μισώ να κοιτάζω τα πρόσωπά τους με το πόδι μου στο στόμα τους… Όχι, ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά η Ντρου Μπάριμουρ.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο: