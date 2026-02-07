Νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές των φιλοδοξιών και των κύκλων του Τζέφρι Επστάιν, καθώς έγγραφα και μαρτυρίες δείχνουν ότι ο διαβόητος χρηματιστής είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον θρυλικό Σκορπιό, το ιστορικό νησί-σύμβολο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση.

Από τον Αύγουστο έως το τέλος του 2011, ο Τζέφρι Επστάιν φέρεται να είχε ανοίξει συζητήσεις για τον Σκορπιό, το ιστορικό νησί του Αριστοτέλη Ωνάση, σύμφωνα με αλληλογραφία που ήρθε στο φως από περίπου 3.000.000 έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Από τα emails προκύπτει ότι ο Επστάιν ζητούσε πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας, την πρόσβαση στις ακτές και τις δυνατότητες μετακίνησης, όπως το πλησιέστερο αεροδρόμιο και μεταφορά με ελικόπτερο. Αν και το νησί δεν ήταν προς πώληση, επιχείρησε να κινηθεί μέσω επαφών που είχαν πρόσβαση σε δίκτυα πολυτελών ακινήτων.

Κύριοι συνομιλητές του ήταν ο Μπόρις Νίκολιτς, συνεργάτης παλαιότερα του Μπιλ Γκέιτς, και ο Ρισάρ Ζιρό, Γάλλος του χώρου των πολυτελών ακινήτων. Στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό έστειλε στοιχεία για νησιά στον Νίκολιτς, ο οποίος ενημέρωσε τον Επστάιν για τον Σκορπιό, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα».

Ο Επστάιν επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα ζητώντας διευκρινίσεις. Αν και ο Ζιρό τόνισε ότι «κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», τελικά τον διαβεβαίωσε πως ο Σκορπιός είναι πλήρως ιδιωτική ιδιοκτησία και η πρόσβαση απαγορεύεται.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011 οργανώθηκε μια προσπάθεια ιδιωτικής επίσκεψης, αλλά ο Επστάιν δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω υποχρεώσεων στη Νέα Υόρκη. Ακολούθησαν νέες προσπάθειες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η δυσκολία μετακίνησης με ελικόπτερο φαίνεται ότι τον απέτρεψε από το να ολοκληρώσει το ταξίδι.

Τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν αν ο Επστάιν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου προσώπου, αλλά καταγράφουν σαφώς τις επαφές, τα ερωτήματα και τις προσπάθειες πρόσβασης, χωρίς να προκύπτει κάποια συμφωνία ή τελική διαπραγμάτευση.