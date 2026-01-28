Το προσωπικό του Λευκού Οίκου έχει τοποθετήσει μια κορνίζα με τη φωτογραφία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στον προθάλαμο του προεδρικού μεγάρου της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Λάντερς, ανταποκρίτρια του PBS News στον Λευκό Οίκο, η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

«Επίσης, κάτι που παρατήρησα σε έναν προθάλαμο που συνδέει την Δυτική Πτέρυγα με την κατοικία (σ.σ του Λευκού Οίκου) και που δεν είχα δει πριν: μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν από την καλοκαιρινή τους συνάντηση στην Αλάσκα. Στην κάτω φωτογραφία είναι ο Πρόεδρος Τραμπ με ένα από τα εγγόνια του», έγραψε στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης η Λάντερς.

Μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ με την εγγονή του εμφανίζεται κάτω από την εικόνα.

Στις 15 Αυγούστου 2025, ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σηματοδοτώντας την πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως προέδρου των ΗΠΑ. Ήταν επίσης η πρώτη συνάντηση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του Πούτιν από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.