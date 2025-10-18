Χαράματα της 29ης Ιουνίου του 2021, μυστικοί αστυνομικοί της Ρωσίας κάνουν έφοδο στο διαμέρισμα του Ρόμαν Μπανανίν, έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της αντιπολίτευσης και εχθρός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όταν άνοιξε, βρήκε στην πόρτα «έξι έως οκτώ» μέλη της FSB, της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας, ντυμένους με πολιτικά ρούχα, να στέκονται έξω, με έναν από αυτούς να κρατάει ένταλμα έρευνας.

Πέρασαν τις επόμενες έξι ώρες αναστατώνοντας το διαμέρισμά του – ενώ ένστολοι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό τόσο το δικό του αυτοκίνητο όσο και της συζύγου του – πριν τον μεταφέρουν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίθηκε για τέσσερις ώρες συνεχόμενα.

Τι είχε συμβεί; Ο Μπανανίν είχε εμπλακεί σε κάποια απάτη πολλών δισεκατομμυρίων ή ότι ήταν ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Στην πραγματικότητα, είχε απλώς το θράσος να δημοσιεύσει μια σύντομη και αβλαβή συνέντευξη με μια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι ήταν η νόθα κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι πολύ απλό», δήλωσε ο 48χρονος Μπανανίν στην Daily Mail. «Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού θέματα. Μεταξύ των Ρώσων δημοσιογράφων υπάρχει η φράση: “Μην αγγίζεις την οικογένειά του”».

Ο Μπανανίν, που ζει τώρα εξόριστος στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του και την μικρή κόρη του, μαζί με τον 37χρονο συνεργάτη του Μιχαήλ Ρούμπιν, εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν μας εξαπάτησε όλους», το οποίο περιέχει προκλητικές ισχυρισμούς για την ερωτική ζωή του προέδρου.

Ενώ ο Πούτιν παρουσιάζεται στο κοινό ως υπέρμαχος των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική απολαμβάνει τη συντροφιά στριπτιζέζ, ιερόδουλων και άλλων νεαρών γυναικών που έλκονται από τον αφροδισιακό της εξουσίας.

Από την KGB στην πολιτική

Ο Πούτιν έκανε τα πρώτα του βήματα στην KGB, την περίφημη υπηρεσία ασφαλείας της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991, ασχολήθηκε με την πολιτική και, μέσα σε τρία χρόνια, έγινε αντιδήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης.

Μέχρι τότε ήταν παντρεμένος με τη Λιουντμίλα, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, για περισσότερο από μια δεκαετία και είχαν δύο κόρες.

Αυτό δεν εμπόδισε τον μικροκαμωμένο (1,70 μ.) αλλά δυναμικό Πούτιν να πραγματοποιεί τακτικές «συναντήσεις» σε στριπτιζάδικο στο κέντρο της πόλης που ονομαζόταν Luna, το οποίο διέθετε δωμάτια στον δεύτερο όροφο για ιδιωτικές «συναντήσεις» με τις ελκυστικές χορεύτριες του.

Στο Luna, το οποίο λειτουργούσε υπό την προστασία μιας εγκληματικής συμμορίας με δεσμούς με τον τότε σωματοφύλακα του Πούτιν, Ρόμαν Τσεπόφ, λέγεται ότι ο Πούτιν «ένιωθε σαν στο σπίτι του».

Η εκθαμβωτική καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος

Ωστόσο, η πρώτη σημαντική εξωσυζυγική του σχέση δεν ήταν με μια στριπτιζέζ, αλλά με μια εντυπωσιακή καθαρίστρια ονόματι Σβετλάνα Κριβονόγκιχ.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τα γραφόμενα του δημοσιογράφου, τα «έφτιαξε» το 1999, όταν ο Πούτιν βρισκόταν στον πρωθυπουργικό θώκο και απέκτησε μια κόρη τέσσερα χρόνια αργότερα. Ήταν αυτό το παιδί, η Ελιζαβέτα – που σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Λουίζα Ροζόβα – που έδωσε τη μοιραία συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Proekt του Μπαναντίν το 2020.

Ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο δημοσιογράφος που πραγματοποίησε τη συνέντευξη, έγραψε αργότερα ότι «έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον Πρόεδρο της Ρωσίας».

Το Proekt έλαβε το προληπτικό μέτρο να στείλει φωτογραφίες της Ρόζοβα στον καθηγητή Χασάν Ουγκάιλ, διευθυντή του Κέντρου Οπτικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ, και η ανάλυσή του έδειξε ομοιότητα 70,44% μεταξύ του Πούτιν και της τότε έφηβης.

putin's alleged daughter, Louise, spoke publicly about her past for the first time and criticized the dictator.



Louisa Rozova (Krivonogykh) was born in St. Petersburg, studied in Paris, and organized anti-war exhibitions. For a long time, she avoided public statements about the… pic.twitter.com/NPNoawbc4t Advertisement August 4, 2025

Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι η γέννησή της συνέπεσε με μια δραματική αλλαγή στην άλλωτε ταπεινή ζωή της μητέρας της.

Το 2003, η 50χρονη Krivonogikh αγόρασε ένα διαμέρισμα 2,9 εκατομμυρίων λιρών στον τέταρτο όροφο στο Μόντε Κάρλο, την πιο περιζήτητη περιοχή του Μονακό, μέσω μιας offshore εταιρείας.

Putin’s mistress and the mother of his third daughter has not yet fallen under US sanctions 🤬#Putin’s former girlfriend, Svetlana Krivonogikh, is a shareholder in Bank Rossiya and the National Media Group, which consistently promotes the invasion of #Ukraine.



Krivonogikh… pic.twitter.com/sZ6W8Xu9eP — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) July 15, 2024

Η συναλλαγή αποκαλύφθηκε το 2021 από τα Pandora Papers, τα οποία αποκάλυψαν ότι είχε συγκεντρώσει μια περιουσία άνω των 78 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 89 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ενός διαμερίσματος σε ένα αριστοκρατικό συγκρότημα στην πόλη της, την Αγία Πετρούπολη, ακινήτων στη Μόσχα και ενός γιοτ.

«Η πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας»

Ωστόσο, δεν άργησε να βρεθεί ένας νέος στόχος στο «πεδίο» του Πούτιν.

Η Αλίνα Καμπάεβα, τότε 21 ετών, έγινε εθνική ηρωίδα το 2004, όταν στέφθηκε με χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ολοκληρώνοντας μια λαμπρή καριέρα στη ρυθμική γυμναστική.

Γνωστή ως «η πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας» χάρη στην χαρακτηριστική της κίνηση, ένα σπλιτ με στροφή προς τα πίσω που ονομάστηκε «Καμπάεβα» προς τιμήν της, γιόρτασε τη νίκη της ποζάροντας γυμνή για το περιοδικό Maxim.

Η γυναίκα που περιγράφεται ως η «δεύτερη μητέρα» της Καμπάεβα, η προπονήτριά της Ιρίνα Βίνερ, σύζυγος του ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, σύστησε την προστατευόμενή της, που πλέον αποκαλείται «η πιο σέξι διασημότητα της Ρωσίας», στον πρόεδρο, λίγο μετά τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και, ένα χρόνο αργότερα, ο ίδιος ο Πούτιν της απένειμε το παράσημο «Για την Αξία προς την Πατρίδα» στο Κρεμλίνο.

Η σχέση τους πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 2006 και ίσως η πιο αποδεικτική απόδειξη ότι ήταν πραγματικά η ερωμένη του Πούτιν ήρθε ένα χρόνο αργότερα, όταν ο πρώην φίλος της, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασύροφ, πέθανε μετά από «πτώση» από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου ενός διαμερίσματος στη Μόσχα.

Ωστόσο, η εμμονή του Πούτιν να κρατήσει την προσωπική του ζωή μυστική αποτυπώθηκε με τον πιο έντονο τρόπο το 2008, όταν μια σκανδαλοθηρική εφημερίδα με τίτλο Moskovsky Korrespondent δημοσίευσε ότι ο ίδιος και η Καμπάεβα επρόκειτο να παντρευτούν το καλοκαίρι στην Αγία Πετρούπολη.

Επιστρέφοντας στη Μόσχα, ο άνθρωπος που βρέθηκε στο στόχαστρο του Πούτιν αποδείχθηκε ότι ήταν ο συντάκτης του Korrespondent, Γκριγκόρι Νεχορόσεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πράκτορες έκαναν έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας και σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα βρέθηκε να ανακρίνεται…

Όποια και αν είναι η αλήθεια, ο Nekhoroshev αναγκάστηκε να παραιτηθεί και, υπό την πίεση του Κρεμλίνου, η εφημερίδα έβαλε λουκέτο.

Μπορεί να μην κατάφερε να φτάσει στον γάμο, αλλά η Καμπάεβα φέρεται να έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Πούτιν: τον Ιβάν, 10 ετών, και τον Βλαντιμίρ, 6 ετών, και – όπως η Σβετλάνα, η καθαρίστρια που έγινε απίστευτα πλούσια μετά τη σχέση της με τον αρρενωπό Βλαντ – αποκόμισε τα οφέλη της σχέσης της με κάποιον που συχνά περιγράφεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Το 2014, γνωστή πλέον ως «η μυστική Πρώτη Κυρία της Ρωσίας», η Καμπάεβα ορίστηκε επικεφαλής του National Media Group με μισθό 7,7 εκατομμυρίων λιρών και είναι σημαντική μέτοχος της Bank Rossiya, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας.

Αργότερα τον ίδιο χρόνο, τόσο ο Πούτιν όσο και η Καμπάεβα εμφανίστηκαν να φορούν βέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, όπου η Καμπάεβα είχε επιλεγεί να είναι η λαμπαδηφόρος στην τελετή έναρξης.

Σε αυτό το σημείο, ο Πούτιν είχε τελικά χωρίσει από τη μακροχρόνια σύζυγό του Λιουντμίλα – χώρισαν οριστικά το 2014.

Η 17χρονη μαθήτρια και το ερωτικό ημερολόγιο

Ήδη από το 2010, και ενώ η σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα συνεχιζόταν, ο Πούτιν φέρεται να είχε σχέση με την 17χρονη μαθήτρια ονόματι Αλίσα Χαρτσέβα, η οποία συμμετείχε σε ένα ερωτικό ημερολόγιο γενεθλίων αφιερωμένο στον ίδιο, με τη λεζάντα: «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είσαι ο καλύτερος!».

Πιστεύεται ότι ένα αντίγραφο του ημερολογίου, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των νεαρών γυναικών που εμφανίζονταν σε αυτό, έφτασε στο Κρεμλίνο και φημολογείται ότι η μελαχρινή Μις Απρίλιος επισκεπτόταν τον Πούτιν στην κατοικία του δύο φορές το μήνα για ένα χρόνο.

Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι η τύχη της ξαφνικά άλλαξε προς το καλύτερο. Το 2011, η Αλίσα εγγράφηκε σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρωσίας, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Ένα χρόνο αργότερα, για να γιορτάσει τα 60α γενέθλια του Πούτιν, η Alisa δημοσίευσε μια φωτογραφία της με ένα κόκκινο φόρεμα, με πολύ βαθύ ντεκολτέ, να ποζάρει με ένα γατάκι και μια κορνίζα με το πορτρέτο του προέδρου, συνοδευόμενη από την προκλητική λεζάντα: «Pussy for Putin» (Γατούλα για τον Πούτιν).

Putin had an underage lover, — BILD



▪️ Russian investigators revealed the story of Alisa Kharcheva from Korolyov, who, in 2010, appeared in an erotic calendar dedicated to Putin's birthday. At the time, she was 17 years old and was trying to get into the journalism faculty at… pic.twitter.com/20T2AM7uC9 — Nationalist van de Ostseeküst (@HroNationalist) September 21, 2025

«Νομίζω ότι [ο Πούτιν] είναι ένας φανταστικός άντρας, ένας ισχυρός ηγέτης και ένας ιδανικός αρχηγός της χώρας», συμπλήρωσε

Η κολακεία της απέδωσε καρπούς. Λίγα χρόνια αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η Alisa ζούσε μια πολυτελή ζωή, με ένα διαμέρισμα σε ένα κλειστό συγκρότημα σε μια από τις καλύτερες συνοικίες της Μόσχας.

Όπως παρατηρούν οι Μπανανίν και Ρούμπιν στο νέο τους βιβλίο, ο Πούτιν και ο στενός του κύκλος θεωρούν το γάμο «ένα εντελώς μη υποχρεωτικό θεσμό, στον οποίο η απιστία και η πολυγαμία είναι ο κανόνας, και κάθε γυναίκα εξαρτάται από τον άνδρα [για] την επιτυχία της στην καριέρα και την ευημερία της».