Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, φέρεται να σήμανε συναγερμό στους ηγέτες της ΕΕ σχετικά με την ψυχική κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από μια ιδιωτική συνάντηση στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα στις 17 Ιανουαρίου. Μιλώντας ανεπίσημα στους συναδέλφους του σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου, ο Φίτσο χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Τραμπ «επικίνδυνη», σύμφωνα με αρκετούς Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Politico.

Οι διπλωμάτες σημείωσαν ότι ο Φίτσο έκανε τις δηλώσεις αυτές εκτός των επίσημων συζητήσεων της συνόδου κορυφής, σε ένα ξεχωριστό, ανεπίσημο πλαίσιο με άλλους αξιωματούχους της ΕΕ. Οι ακριβείς λεπτομέρειες των δηλώσεων ή των ενεργειών του Τραμπ που προκάλεσαν την αντίδραση του Φίτσο παραμένουν ασαφείς, και πηγές από τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν κανένα συγκεκριμένο λόγο που να προκάλεσε την ανησυχία του Σλοβάκου ηγέτη.

Slovak PM Robert Fico was left shocked by Donald Trump’s state of mind after a recent meeting with him, he told his European counterparts at a summit last week, according to five diplomats briefed on the conversation.https://t.co/7Qu9fFDu6h — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 28, 2026

Ο Φίτσο είναι γνωστός ως ένας από τους πιο φιλο-τραμπικούς πολιτικούς της Ευρώπης, ο οποίος συχνά επαινεί την προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Μετά τη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Φίτσο δημοσίευσε βίντεο και σχόλια στα οποία εξέφραζε την υποστήριξή του στις πολιτικές της Ουάσιγκτον. Στο παρελθόν, απευθύνθηκε στους Αμερικανούς στη Συνδιάσκεψη Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης, τονίζοντας ότι ο Τραμπ «προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη».

THE TRIP TO THE UNITED STATES AND TALKS WITH PRESIDENT D. TRUMP WERE SOVEREIGN, CONFIDENT, AND EXCEPTIONALLY IMPORTANT FOR SLOVAKIA FROM THE PERSPECTIVE OF ENERGY SECURITY.



I understand that anti-Slovak media and the opposition are being torn apart by envy and hatred. I have… pic.twitter.com/7rjoxPWLIR — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) January 18, 2026

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τον χαρακτηρισμό του Φίτσο. Η εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι χαρακτήρισε τις αναφορές «απολύτως ψευδείς ειδήσεις» και ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση ήταν «θετική και παραγωγική». Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που παρευρέθηκε στη συνάντηση υποβάθμισε επίσης τυχόν εντάσεις, περιγράφοντας τη συνάντηση ως «ευχάριστη, φυσιολογική και με κάποιες χαρούμενες ανταλλαγές απόψεων».

Στις 27 Ιανουαρίου, ο Φίτσο ανακοίνωσε ότι η Σλοβακία θα αρνηθεί να συμμετάσχει στο νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ότι, μολονότι η Σλοβακία επιδιώκει την ειρήνη σε παγκόσμιες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας και της Ουκρανίας, θα αποφύγει με σεβασμό να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ, προκειμένου να μην σπαταλήσει χρόνο σε αυτήν, σηματοδοτώντας μια προσεκτική αποστασιοποίηση από τις τελευταίες διεθνείς προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ.