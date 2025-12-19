Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή (19/12, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ηγέτες της ΕΕ δρουν σαν «διαρρήκτες»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

«Ανεξάρτητα από το τι κλέβουν, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να το επιστρέψουν και, το πιο σημαντικό, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε μια δικαιοδοσία που θα είναι ανεξάρτητη από το πολιτικό πλαίσιο», προειδοποίησε.

Οι δηλώσεις του Πούτιν απευθύνονταν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες με αποθέματα χρυσού στον κόσμο, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και σε άλλες χώρες του ΟΠΕΚ.

«Αυτό δεν είναι μόνο ένα πλήγμα για την εικόνα της (σ.σ Ευρώπης), αλλά και μια υπονόμευση της εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη. Το γεγονός είναι ότι πολλές χώρες διατηρούν τα αποθέματά τους σε χρυσό και συνάλλαγμα στην ευρωζώνη, όχι μόνο η Ρωσία, αλλά πρωτίστως οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο», δήλωσε ο Πούτιν.

«Ειλικρινής η προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο»

Μετά από μια σειρά εγχώριων ερωτήσεων (σ.σ σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι πολίτες του υπέβαλαν πάνω από 2 εκατ. ερωτήσεις), ο Ρώσος Πρόεδρος επαίνεσε τις «σοβαρές προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση» και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ειλικρινής» στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο.

Υποστήριξε ότι ζητήθηκε από τη Ρωσία να κάνει κάποιες παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Τραμπ στο Άνκορατζ και ότι συμφώνησε σε γενικές γραμμές, οπότε «είναι ακατάλληλο και αβάσιμο να λέμε ότι απορρίπτουμε ή απορρίπτουμε οτιδήποτε».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των λεγόμενων δυτικών αντιπάλων μας, του αρχηγού του καθεστώτος του Κιέβου και… των ευρωπαίων χορηγών τους».

«Ο Ζελένσκι είναι ταλαντούχος ηθοποιός»

Οι πρόσφατες δηλώσεις της Ρωσίας σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης έχουν αμφισβητηθεί. Τον Νοέμβριο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο, αλλά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης την περασμένη εβδομάδα και δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει τμήματα της πόλης σε βιντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κουπιάνσκ



Ο Πούτιν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. «Είναι καλλιτέχνης, και μάλιστα ταλαντούχος. Το ξέρουμε αυτό από τις ταινίες του στο παρελθόν». (Ο Ζελένσκι ήταν ηθοποιός και κωμικός πριν εκλεγεί πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019.)

