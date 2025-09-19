Συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, περιλαμβάνοντας την «μεγάλης κλίμακας» αγορά αεροσκαφών Boeing, μια «μεγάλη συμφωνία» για F-16, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα των F-35, που -όπως τόνισε- «αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά».

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», σημείωσε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Τουρκίας, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, καθώς και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ πάντα είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου!»

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο κ. Μητσοτάκης.

«Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο, θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική – και είναι λογικό», ανέφερε.