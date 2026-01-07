«Η Μελάνια το μισεί όταν το κάνω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν περάσει από το “YMCA” στις τρανς αθλήτριες και από εκεί στον Μαδούρο – την ώρα που η υπόθεση Βενεζουέλα φουντώνει διεθνώς

Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Advertisement

Advertisement

Το πρόβλημα με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ότι δεν ξέρεις τι θα πει. Είναι ότι δεν ξέρεις πώς θα το πει. Και αυτή την εβδομάδα, το “πώς” είχε απ’ όλα: χορευτικό «κλείσιμο» (από αυτά που κάνουν viral), μια ιστορία-σφήνα για τη Μελάνια που “δεν το αντέχει”, μιμήσεις για τις τρανς αθλήτριες και σαν να μην έφταναν αυτά, ένα πέρασμα από τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια στιγμή που η Βενεζουέλα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μιας τεράστιας διεθνούς έντασης.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες στην Ουάσινγκτον, επέστρεψε στο γνώριμο μοτίβο: Μια ομιλία που πηγαίνει από θέμα σε θέμα, με ατάκες που γράφουν τίτλους. Σε κάποιο σημείο, αποκάλυψε πως η Μελάνια Τραμπ αποδοκιμάζει τις χορευτικές του κινήσεις, λέγοντας ότι είναι «τόσο… μη προεδρικό». Εκείνος απάντησε με το δικό του επιχείρημα: «Μα έγινα πρόεδρος».

Στο ίδιο αφήγημα έβαλε και τον Φράνκλιν Ρούζβελτ (FDR), σε μια ανταλλαγή-ιστορία που, όπως παρατηρεί το Reuters, κατέληξε ξανά στο αγαπημένο «κλείσιμο» του Τραμπ: Λίγος χορός πριν φύγει από τη σκηνή.

.@POTUS on his imitation of "trans athletes" in women's sports: "My wife HATES when I do this."



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nTTzj8ZfMd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Από το “bit” στο πολιτικό μήνυμα: μιμήσεις για τις τρανς αθλήτριες

Η σκηνή, όμως, δεν έμεινε στο χιούμορ του “οικογενειακού” ανέκδοτου. Ο Τραμπ συνέχισε μιλώντας για μια άλλη συνήθειά του: Να μιμείται άρση βαρών στις ομιλίες του, «δραματοποιώντας» —όπως το περιγράφει το Reuters — τις θέσεις του υπέρ του αποκλεισμού τρανς ατόμων από γυναικείες διοργανώσεις άρσης βαρών. Και πάλι, επιστράτευσε τη Μελάνια ως “κριτή”: «Η άρση βαρών είναι απαίσια», είπε ότι του λέει.

Στο βίντεο/στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ο Τραμπ προχώρησε σε μιμήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, αναπαράγοντας στερεότυπα για τις τρανς αθλήτριες.

Advertisement

Και μετά… Μαδούρο: η ειρωνεία πάνω σε μια παγκόσμια κρίση

Σαν να ήταν απλώς άλλο ένα κεφάλαιο στην ίδια “παράσταση”, ο Τραμπ δεν άφησε ασχολίαστο και τον Νικολάς Μαδούρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ειρωνεύτηκε τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, ισχυριζόμενος — μεταξύ άλλων — ότι «αντέγραφε» τις δικές του χορευτικές κινήσεις.

Το timing δεν είναι τυχαίο: Ο Μαδούρο βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο διεθνούς αναταραχής, μετά την σύλληψή/απαγωγή του από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του για να αντιμετωπίσει κατηγορίες στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι «απήχθη» και ότι παραμένει πρόεδρος της χώρας του, ενώ η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις για τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης.

Το «πολιτικό θέαμα» ως σταθερά: όταν η ατάκα καταπίνει την είδηση

Στην πράξη, αυτό που συνέβη δεν είναι απλώς «άλλο ένα viral Τραμπ». Είναι μια συμπύκνωση του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ μετατρέπει την πολιτική σε σκηνή: Ένα προσωπικό ανέκδοτο (Μελάνια) που γίνεται ασπίδα και punchline, ένα “act” (χορός/μιμήσεις) που κερδίζει χρόνο, χειροκρότημα και αλγόριθμο και ένα μήνυμα-καρφί (για τρανς αθλήτριες) που περνάει όχι ως θέση πολιτικής, αλλά ως «νούμερο».

Advertisement

Και κάπου εκεί, η πραγματικότητα — μια διεθνής κρίση με επίκεντρο τη Βενεζουέλα, νομικά ερωτήματα και γεωπολιτικό κόστος — κινδυνεύει να μείνει δεύτερη είδηση, πίσω από το «είπε ότι η Μελάνια τον μαλώνει» και το «έριξε έναν χορό πριν φύγει».

Το μόνο βέβαιο: ο Τραμπ ξέρει πότε ανάβουν τα μικρόφωνα

Όσοι περίμεναν έναν πιο «θεσμικό» Τραμπ, παίρνουν συχνά την ίδια απάντηση: Ο Τραμπ δεν εγκαταλείπει ποτέ τον ρόλο που τον έκανε πολιτικό brand. Και όσο η πολιτική συζήτηση μεταφέρεται σε κλιπ των 20 δευτερολέπτων, τόσο αυτό το brand βρίσκει χώρο.

Γιατί τελικά, ο Τραμπ κάνει πάντα αυτό που ξέρει καλύτερα: Κάνει την πολιτική να μοιάζει με show. Το ερώτημα είναι πόσο “διασκεδαστικό” μπορεί να θεωρείται, όταν το punchline χτυπά ευάλωτες ομάδες και όταν το φόντο είναι μια διεθνής υπόθεση που καίει.

Advertisement