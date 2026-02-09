Η Ναυτιλιακή Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ εξέδωσε τη Δευτέρα προειδοποιητική ανακοίνωση προς τα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία, προτρέποντάς τα να αποφεύγουν τα ιρανικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

«Συνιστάται στα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από αυτά τα ύδατα να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία ισχύει έως τις 8 Αυγούστου.

Η οδηγία συνιστά στα πλοία που πλέουν προς τα ανατολικά στο Στενό του Ορμούζ να «διασχίζουν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ομάν» για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.

«Τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν διατρέχουν εεώ και καιρό τον κίνδυνο να αναχαιτιστούν, να υποβληθούν σε έλεγχο ή να κατασχεθούν από τις ιρανικές δυνάμεις», ανέφερε η Ναυτιλιακή Διοίκηση.

Σε περίπτωση που αναχαιτιστούν από τις ιρανικές δυνάμεις, τα πλοία πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους και τη χώρα σημαίας τους, επιβεβαιώνοντας ότι κινούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρει η οδηγία.

Οι πλοίαρχοι πρέπει να αρνηθούν την άδεια επιβίβασης, εάν αυτό είναι ασφαλές, επισημαίνοντας τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αν και τα πληρώματα δεν πρέπει να αντισταθούν με βία σε περίπτωση επιβίβασης, προσθέτει η προειδοποίηση.

Η Ναυτιλιακή Διοίκηση συνέστησε στα πλοία να διατηρούν ενεργοποιημένους τους αναμεταδότες του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), καθώς «ορισμένες κατασχέσεις πλοίων από τις ιρανικές δυνάμεις φέρεται να ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα πλοία δεν μετέδιδαν σήμα AIS».

Η συμβουλή έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον αυξάνει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων με την Τεχεράνη.

Το Ιράν συμφωνεί να αραιώσει το 60% του ουρανίου εάν οι ΗΠΑ άρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυρηνικής ενέργειας

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να αραιώσει τα ποσοστά εμπλουτισμένου ουρανίου του, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν όλες τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη χώρα, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας του Ιράν, μετά την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

«Συμπερασματικά, σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αραίωσης του εμπλουτισμένου κατά 60% του ουρανίου… ο επικεφαλής της Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από το αν θα αρθεί ως αντάλλαγμα το σύνολο των κυρώσεων», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο δήλωση τοτ επικεφαλής της υπηρεσίας Mοχάμαντ Eσλαμί, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιλαμβάνει όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν ή μόνο εκείνες που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αραίωση του ουρανίου σημαίνει την ανάμειξή του με άλλο υλικό για τη μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να μην υπερβαίνει ένα δεδομένο όριο εμπλουτισμού.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, μιλά μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, στη Βηρυτό του Λιβάνου, στις 13 Αυγούστου 2025.

Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν πρόκειται να επισκεφθεί τη Μουσκάτ την Τρίτη, σύμφωνα με το IRNA.

Ο Αλί Λαριτζάνι που ηγείται του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους του Ομάν για να συζητήσουν τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τη διμερή συνεργασία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν διευκρινίσει την ατζέντα της επίσκεψης του Λαριτζάνι, πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να συζητήσει τις λεπτομέρειες του επόμενου γύρου συνομιλιών με τους μεσολαβητές του Ομάν.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του επόμενου γύρου συνομιλιών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Πηγές αναφέρουν ότι ο Λαριτζάνι αναμένεται επίσης να συζητήσει και να καθορίσει αυτές τις λεπτομέρειες με τους αξιωματούχους του Ομάν.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος ξανάρχισε την Παρασκευή στη Μουσκάτ μετά από σχεδόν οκτώ μήνες διακοπής.

