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Οι υποστηρικτές της παραμονής στον Καναδά συγκέντρωσαν το 76,5% των ψήφων, έναντι 23,5% που έλαβαν οι υποστηρικτές της αυτονομιστικής διαδικασίας.

Το δημοψήφισμα ήταν μη δεσμευτικό και αποτέλεσε την πρώτη σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη σε επαρχία εκτός του Κεμπέκ.

Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτισε το αποτέλεσμα, τονίζοντας την επιλογή των κατοίκων για εθνική ενότητα και συνεργασία.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προωθεί μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της επαρχίας, επιχειρώντας να μετριάσει τα παράπονα που τροφοδοτούν το αυτονομιστικό αίσθημα.

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Η επαρχία της Αλμπέρτας στον Καναδά αντιτάχθηκε χθες, Δευτέρα, με πολύ ευρεία πλειοψηφία στη διοργάνωση ενός μελλοντικού δημοψηφίσματος για την απόσχισή τους.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Καναδά CBC, οι υποστηρικτές της παραμονής στους κόλπους του Καναδά κέρδισαν με πολύ μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας περίπου 76,5% των ψήφων, ενώ οι υποστηρικτές της πραγματοποίησης ενός δημοψηφίσματος, την οποία προωθούσε το αυτονομιστικό κίνημα, συγκέντρωσαν 23,5% των ψήφων.

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Το δημοψήφισμα ήταν μη δεσμευτικό και έθετε στους πολίτες το ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν μέρος του Καναδά ή να αρχίσουν τη νομική διαδικασία που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μια δεσμευτική ψηφοφορία για την απόσχιση της επαρχίας τους.

My statement on Albertans choosing to build a stronger Canada, together: https://t.co/pNXb427wXI October 20, 2026

«Οι κάτοικοι της Αλμπέρτα έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Επέλεξαν την ενότητα, να χτίσουμε μαζί και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. «Πάνω απ’ όλα, οι κάτοικοι της Αλμπέρτα επέλεξαν τον Καναδά».

Ο κ. Κάρνεϊ, ο οποίος μεγάλωσε κυρίως στην Αλμπέρτα, αναγνώρισε ότι οι κάτοικοι της Αλμπέρτα έχουν νιώσει συχνά παραγκωνισμένοι από την Οτάβα και δήλωσε πως η κυβέρνησή του ενέκρινε την κατασκευή ενός νέου αγωγού, προσθέτοντας ότι η Αλμπέρτα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει τον Καναδά να μειώσει την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ.

Ο Καναδάς έχει διεξαγάγει δύο δημοψηφίσματα περί απόσχισης: το 1980 και το 1995. Αμφότερα διεξήχθησαν στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ – και τις δύο φορές το αποτέλεσμα ήταν απορριπτικό.

Το μήνυμα που στέλνεται

Το δημοψήφισμα της Δευτέρας είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται ψηφοφορία για την απόσχιση από τον υπόλοιπο Καναδά σε επαρχία εκτός του Κεμπέκ, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού μιλά γαλλικά και το αυτονομιστικό αίσθημα πηγάζει από γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.

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Στην Αλμπέρτα, το ζήτημα αφορά περισσότερο τα χρήματα παρά την ταυτότητα. Ο Κάρνεϊ έχει επικαλεστεί την εθνική υπερηφάνεια, υποστηρίζοντας ότι η Αλμπέρτα θα πρέπει να παραμείνει μέρος του Καναδά.

«Ο Καναδάς δεν είναι μια συναλλαγή μεταξύ επαρχιών. Δεν πρόκειται για το ακαθάριστο και το καθαρό, για το ποιος δίνει και ποιος παίρνει», δήλωσε ο Κάρνεϊ την Παρασκευή στο Ρεν Ντίρ της Αλμπέρτα.

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Εν μέρει για να αντιμετωπίσει τα παράπονα που έχουν τροφοδοτήσει το αυτονομιστικό αίσθημα στην Αλμπέρτα, ο Κάρνεϊ έχει ανατρέψει ορισμένες περιβαλλοντικές πολιτικές και έχει στηρίξει μια προτεινόμενη πετρελαιαγωγό που θα αύξανε τις εξαγωγές της επαρχίας προς την Ασία.

Μεταξύ του ενός τρίτου των κατοίκων της Αλμπέρτα που θα ψήφιζαν υπέρ της απόσχισης σε ένα μελλοντικό δεσμευτικό δημοψήφισμα, το 60% δήλωσε στους δημοσκόπους ότι κίνητρό του είναι να «στείλει ένα μήνυμα» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά. Μόνο το 37% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Angus Reid ανέφερε ως κίνητρο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους.

Αυτονομιστικές ομάδες έχουν δημοσιεύσει σχέδια μετάβασης προς την ανεξαρτησία, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε η ανεξαρτησία σε ζητήματα όπως η άμυνα, το νόμισμα και οι συνοριακοί έλεγχοι.

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Ο Μπρατ δήλωσε ότι το πραγματικό ερώτημα είναι πού θα οδηγηθεί το κίνημα από εδώ και πέρα.

«Θα επικεντρωθούν στην εξασφάλιση υποστήριξης για ένα μελλοντικό δημοψήφισμα; Ή θα διασπαστούν και θα δημιουργήσουν το δικό τους κόμμα — ένα πραγματικά ισχυρό αυτονομιστικό κόμμα;» διερωτήθηκε.

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