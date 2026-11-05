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Οι δύο γυναίκες αγνοούνταν από την 1η Νοεμβρίου, όταν δεν επέστρεψαν από πεζοπορία σε μονοπάτι κοντά στο σπίτι τους.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των ζώων που εμπλέκονται στο περιστατικό προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες των υπηρεσιών.

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Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση μιας μητέρας και της 20χρονης κόρης της στον Καναδά, καθώς οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές έπειτα από επίθεση που εκτιμάται ότι δέχθηκαν από αρκούδα γκρίζλι, ενώ είχαν βγει για πεζοπορία κοντά στο σπίτι τους.

Πρόκειται για την 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκαράς και την κόρη της, Σελά Ριντ, οι οποίες αγνοούνταν από την 1η Νοεμβρίου, όταν δεν επέστρεψαν από έναν σύντομο απογευματινό περίπατο στην περιοχή Μπέλα Κούλα, στη Βρετανική Κολομβία.

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Όπως μεταδίδει το BBC, οι συγγενείς τους ανησύχησαν όταν δεν είχαν νέα τους και ενημέρωσαν τις Αρχές. Το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο του μονοπατιού Snooka West Trail, ενώ οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της μητέρας τη Δευτέρα και της κόρης της την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας της Άγριας Ζωής της Βρετανικής Κολομβίας, τα ευρήματα στο σημείο υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να εμπλέκεται αρκούδα στην επίθεση. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο εάν επρόκειτο για ένα ή περισσότερα ζώα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της αρκούδας

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αρκούδων που ενδέχεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Ο επιθεωρητής της Υπηρεσίας Προστασίας της Άγριας Ζωής, Τζεφ Τάιρ, δήλωσε ότι κάθε ζώο που θα εντοπιστεί θα αξιολογηθεί και, εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχε στη θανατηφόρα επίθεση, θα θανατωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν την περιοχή του μονοπατιού όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την οικογένεια των δύο γυναικών. Ο αδελφός της Τζένιφερ, Τζος Μπαλκαράς, τις περιέγραψε ως αχώριστες, λέγοντας ότι μοιράζονταν πολλά ενδιαφέροντα και περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί.

«Όταν η Τζένιφερ έκανε πεζοπορία, η Σελά ήταν πάντα δίπλα της», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CBC.

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Η 48χρονη είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Μπέλα Κούλα, αναζητώντας μια νέα επαγγελματική αρχή. Εργαζόταν ως θεραπεύτρια μέσω της τέχνης και είχε αφήσει πίσω της τρία ενήλικα παιδιά και ένα εγγόνι. Η 20χρονη κόρη της, σύμφωνα με την οικογένεια, βρισκόταν στην αρχή της ενήλικης ζωής της.

Είχε σημειωθεί και άλλη σοβαρή επίθεση αρκούδας στην περιοχή

Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από μια ακόμη σοβαρή επίθεση αρκούδας γκρίζλι στην ευρύτερη περιοχή της Μπέλα Κούλα, τον Νοέμβριο του 2025. Τότε, ένα ζώο είχε επιτεθεί σε ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, τραυματίζοντας συνολικά 11 ανθρώπους. Τέσσερις από αυτούς, ένας ενήλικας και τρία παιδιά, είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Η αρκούδα που είχε εμπλακεί σε εκείνο το περιστατικό δεν εντοπίστηκε ποτέ.

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Η Βρετανική Κολομβία φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό αρκούδων γκρίζλι, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 10.000 έως 13.000 ζώα στην επαρχία. Παρότι οι συγκρούσεις με ανθρώπους θεωρούνται σχετικά σπάνιες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απώλεια φυσικών ενδιαιτημάτων και οι πιέσεις στην αναζήτηση τροφής μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες τέτοιων συναντήσεων.

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