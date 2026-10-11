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Ένας 15χρονος στη Ρωσία που δέχθηκε άγρια επίθεση από καφέ αρκούδα, σώθηκε από βέβαιο θάνατο, γιατί στην προσπάθειά του να ξεφύγει, το τηλέφωνό του εξερράγη, απωθώντας το ζώο.

Η έκρηξη του κινητού έδωσε έναν έφηβο από βέβαιο θάνατο

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, ο νεαρός προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, όμως το άγριο ζώο τον άρπαξε, τον έσυρε στο έδαφος και άρχισε να τον κατασπαράσσει.

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Ξαφνικά η μπαταρία του κινητού του τηλεφώνου εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο δυνατός θόρυβος και η φωτιά να τρομάξουν την αρκούδα και να την αναγκάσουν να απομακρυνθεί.

Αυτόπτης μάρτυρας, 24 ετών, που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον νεαρό, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές: «Τον άκουσα να ουρλιάζει, γύρισα το κεφάλι μου και είδα την αρκούδα να τον τραβάει ήδη κάτω από το δέντρο, οπότε έλυσα τα σκυλιά».

Adolescente sobrevive a ataque de urso após celular explodir quando era mordido nas nádegas https://t.co/RrjrwmOr1u — Jornal Extra (@jornalextra) October 10, 2026

Πρόσθεσε ότι η μπαταρία του κινητού του νεαρού προφανώς εξερράγη όταν η αρκούδα «βύθιζε τα δόντια της στους γλουτούς του εφήβου».

Ο έφηβος υπέστη σοβαρά τραύματα από το αρπακτικό, καθώς και εγκαύματα από το φλεγόμενο τηλέφωνο και υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση.

Τρεις ομάδες ταχείας επέμβασης αποστάλθηκαν στην περιοχή της επίθεσης «για να εντοπίσουν και να εξοντώσουν την αρκούδα που επιτέθηκε» στο αγόρι. Τουλάχιστον μια ντουζίνα κυνηγοί κινητοποιήθηκαν για να βρουν και να εξοντώσουν το ζώο.

Οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την αναζήτηση, αλλά το κυνήγι αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.