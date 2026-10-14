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Μια ξεχωριστή παρουσία που είχε συνδεθεί με την ιστορία του καταφυγίου του Αρκτούρου στο Νυμφαίο αποχαιρέτησαν οι άνθρωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η Κατερίνα, μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες αρκούδες του χώρου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες υπό τη φροντίδα του Αρκτούρου.

Η Κατερίνα ήταν η γηραιότερη αρκούδα που φιλοξενούνταν στο καταφύγιο του Νυμφαίου, αποτελώντας για χρόνια ένα ξεχωριστό σύμβολο δύναμης, μακροζωίας και ανεξαρτησίας. Όπως ανέφερε ο Πάνος Στεφάνου από τον Αρκτούρο, η Κατερίνα στα παλαιότερα χρόνια της ζωής της συνήθιζε να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της και περνούσε αρκετές ώρες ξαπλωμένη.

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Παρά την ηλικία της, διατήρησε μέχρι και το 2006 τη συνήθεια να κατασκευάζει μόνη της τη φωλιά της για τον χειμέριο ύπνο.

Αναφερόμενος στην ιστορία της, ο κ. Στεφάνου εξήγησε ότι η Κατερίνα είχε εντοπιστεί σε μικρή ηλικία σε πλατεία της Φλώρινας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο της περιοχής. Το 1996 έφτασε στο Νυμφαίο, όπου έμελλε να περάσει σχεδόν τριάντα χρόνια.

Η Κατερίνα είχε αποκτήσει και μια ιδιαίτερη συμβολική σύνδεση με την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία την είχε «υιοθετήσει» το 2022. Η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της τότε Προέδρου της Δημοκρατίας στο Περιβαλλοντικό Κέντρο για την Προστασία της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος «Αρκτούρος», στο Νυμφαίο της Φλώρινας.

Σε ανακοίνωσή της, η περιβαλλοντική οργάνωση αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κατερίνας, την οποία όσοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν θυμούνται ως δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, με έντονη την επιθυμία να κάνει τα πάντα με τον δικό της τρόπο.

Χαρακτηριστική ήταν, μάλιστα, η συνήθειά της να παίρνει το ξερό ψωμί που της έδιναν, να το μεταφέρει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα εκεί, ώστε να μαλακώσει. Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου για το καταφύγιο του Αρκτούρου, όπου η Κατερίνα είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή την περίοδο, στο καταφύγιο του Αρκτούρου στο Νυμφαίο φιλοξενούνται συνολικά 19 αρκούδες.