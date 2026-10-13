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Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Νευροκοπίου, καθώς οι επιθέσεις αρκούδων σε κοπάδια ζώων είναι συνεχείς και καθημερινές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων.

Την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι περιέγραψε στο MEGA ένας επαγγελματίας της περιοχής, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει χάσει περισσότερα από 200 πρόβατα εξαιτίας των επιθέσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία πολλών αρκούδων στην περιοχή έχει καταγραφεί από τις κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».

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«Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουνε αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία. Τα έχει πιάσει η κάμερα της “Καλλιστώ”. Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρονών, θα πάρει ένα, θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο το έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος, περιγράφοντας τις ζημιές που έχει υποστεί.

Οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις των αρκούδων έχουν αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά. Πολλοί αποφεύγουν να κυκλοφορούν μετά τη δύση του ήλιου, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης συνάντησης με τα άγρια ζώα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι αρκούδες αναζητούν ευκολότερες πηγές τροφής, λόγω της έλλειψης φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν οικισμούς και κτηνοτροφικές μονάδες.

Μπροστά στις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τις μεγάλες απώλειες στα κοπάδια, οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, ώστε οι αρκούδες να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τις περιοχές όπου προκαλούν προβλήματα και να προστατευθούν τα ζώα τους.