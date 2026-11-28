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Ο ερμηνευτής θα παρουσιάσει ένα αναδρομικό πρόγραμμα με τραγούδια από την 55χρονη πορεία του, έχοντας στο πλευρό του τους νέους καλλιτέχνες Ασπασία Στρατηγού και Αλέξανδρο Τζουγανάκη.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη στήριξή του στον Ραδιομαραθώνιο της 5ης Δεκεμβρίου, ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση των ελληνικών σχολείων και στη διατήρηση της γλώσσας για τις επόμενες γενιές.

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Νταλάρας υπογράμμισε τη διαχρονική σύνδεση των ομογενών με την πατρίδα, τονίζοντας τη σημασία του ρεμπέτικου τραγουδιού, το οποίο γνωρίζει πλέον μεγάλη αναγνώριση και διεθνή απήχηση.

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Καναδάς – Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

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Σπάνια δίνει συνεντεύξεις ο Γιώργος Νταλάρας, κι αυτό διότι προτιμά τη μοναξιά της μουσικής ή τη δική του έκθεση στον χωροχρόνο, πάλι μέσα από τις συναυλίες του.

Ωστόσο, πρόσφατα ο διαχρονικός ερμηνευτής μού μίλησε με αφορμή τον Ραδιομαραθώνιο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ για τα ελληνικά σχολεία, που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως είναι πολύ χαρούμενος που θα βρεθεί στον Καναδά τον Μάιο για δύο συναυλίες, μία στο Τορόντο και μία στο Μόντρεαλ, στις 9 Μαΐου, με αφορμή την επέτειο των 120 χρόνων της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.

Ο Γιώργος Νταλάρας θα έρθει με ένα εφ’ όλης της ύλης ρεπερτόριο για να παρουσιάσει τα τραγούδια που λάτρεψε το κοινό στα 55 χρόνια της πορείας του ως ερμηνευτή.

Αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής και μουσικός, που πάντρεψε τραγούδια και ανέδειξε μουσουργούς, τραγουδιστές και ποιητές, έρχεται τώρα την άνοιξη στον Καναδά, προσφέροντας τον κόσμο της φωνής του σε ένα κοινό που τον αγαπά διαχρονικά.

Ο Γιώργος Νταλάρας με τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη.

– Γιώργο Νταλάρα, πες μας πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήρθες τελευταία φορά στο Μόντρεαλ για συναυλία;

Πρώτα απ’ όλα να σε ευχαριστήσω για την αγάπη, το ενδιαφέρον και τα καλά σου λόγια. Ναι, έχει περάσει πολύς καιρός, περίπου δέκα χρόνια. Σκέφτομαι, όμως, πάντα με πολλή αγάπη και έντονα συναισθήματα όσα έχουμε ζήσει μαζί με τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ. Νομίζω ότι είχαμε έρθει και παίξαμε για την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του McGill πριν από τριάντα περίπου χρόνια. Ήμασταν εκεί και για την έκθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δώσαμε συναυλίες στο Place des Arts, αλλά και στον Καθεδρικό Ναό της Notre-Dame. Ωστόσο, από την τελευταία φορά που ήρθαμε και παρουσιάσαμε τα ρεμπέτικα, έχει περάσει μια ολόκληρη δεκαετία.

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– Πώς νιώθεις που θα επιστρέψεις στον Καναδά με δύο μεγάλες συναυλίες;

Ναι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και δεν είναι εύκολο πια για όλους μας. Ο χρόνος είναι ένα βάρος επάνω μας. Όμως, όσο είμαστε όρθιοι και καλά, εμείς που αγαπάμε τη δουλειά μας, το τραγούδι και τους φίλους μας, χαιρόμαστε να επιστρέφουμε εκεί όπου έχουμε περάσει εξαιρετικές στιγμές. Είναι μεγάλη η χαρά μου και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσβλέπω στη συναυλία του Μόντρεαλ στις 9 Μαΐου, γιατί γνωρίζω ότι γιορτάζετε τα 120 χρόνια της Ελληνικής Κοινότητας. Ξέρω επίσης ότι διοργανώνεται ένας μαραθώνιος για την ενίσχυση των σχολείων. Για να συνεχίσουν να λειτουργούν και, κυρίως, για να μη μειωθούν οι μαθητές αλλά να πολλαπλασιαστούν, ώστε τα σχολεία να φέρουν εις πέρας τον ιερό σκοπό της μάθησης και της διατήρησης της γλώσσας. Εσείς που ζείτε τόσα χρόνια στο εξωτερικό γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία έχει η ελληνική γλώσσα, όχι μόνο για μας, αλλά και για όσους παρακολουθούν και μελετούν την ελληνική ιστορία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τον μαραθώνιο της 5ης Δεκεμβρίου.

– Θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι η εμπειρία σου από τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ. Τι έχει μείνει στην καρδιά, στο μυαλό και στη μνήμη σου από τις επανειλημμένες επισκέψεις σου εκεί;

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Καταρχάς, δεν είναι λίγα όσα ζήσαμε εκεί. Είναι πολλά. Έχω πολλές εικόνες. Αυτό που μου έχει μείνει πιο έντονα ήταν όταν παίξαμε στον Καθεδρικό Ναό της Notre–Dame με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ, υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα, γιατί μόλις λίγα χρόνια πριν είχα αρχίσει να συνεργάζομαι με συμφωνικές ορχήστρες ανά τον κόσμο και εκεί είχαμε την τύχη να μας διευθύνει αυτός ο σπουδαίος μαέστρος. Ήταν κάτι πολύ λυρικό, που μας προκάλεσε βαθιά συναισθήματα. Το Μόντρεαλ το γνωρίζω καλά, γιατί έχω φίλους εκεί και έχω ταξιδέψει και στην εξοχή του Κεμπέκ. Γενικά, ο Καναδάς είναι μια φανταστική χώρα.

-Τα τελευταία χρόνια δίνεις πολλές συναυλίες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις, όχι μόνο από το Μόντρεαλ και το Τορόντο, αλλά και από όλες τις πόλεις που έχουμε επισκεφθεί εκτός Ελλάδας. Είναι συγκινητικό να συναντάς τους Έλληνες ομογενείς. Πρόκειται για μια σπουδαία ιστορία. Όταν ξεκίνησα μικρός, ένιωθα ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στον κόσμο. Όταν όμως άρχισα να ταξιδεύω και να γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους, κατάλαβα τη δύναμη που έχει ο νόστος για την πατρίδα. Παρότι περνούν οι γενιές, πρώτη, δεύτερη και τρίτη, ο Ελληνισμός ζει μέσα τους. Και αυτό συμβαίνει χάρη στην αίγλη της Ελλάδας, στη μακρόχρονη ιστορία της, στον πολιτισμό της και στα επιτεύγματα των προγόνων μας. Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη συνείδηση των λαών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλές χώρες διατηρούν μια ελληνοκεντρική παιδεία. Ούτε είναι παράξενο που μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα φέρουν ονόματα όπως Σωκράτης, Αριστοτέλης και Πλάτων.

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– Ποια διαφορά διακρίνεις ανάμεσα στους Έλληνες της Ελλάδας και στους Έλληνες του εξωτερικού;

Οι Έλληνες του εξωτερικού κρατούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα τους. Ξέρω ότι αυτό συνδέεται με τη νοσταλγία και με όλα εκείνα τα βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα που ζούμε όλοι. Έχω όμως την αίσθηση ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη τους ομογενείς μας που ζουν στον Καναδά, στην Αμερική, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Θέλω να σου πω, Ιουστίνη μου, ότι από τότε που ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, αγάπησα κι εγώ τη χώρα μου ακόμη περισσότερο. Έχουν ένα αγνό πάθος για την πατρίδα. Δεν τη θεωρούν δεδομένη, όπως συχνά συμβαίνει με εμάς εδώ.

– Έρχεσαι με την ορχήστρα σου στο Théâtre Saint-Denis. Τι προγραμματίζεις να παρουσιάσεις στο κοινό;

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Αυτή τη φορά θα κάνουμε μια αναδρομική συναυλία με τα τραγούδια της πορείας μου. Θα παρουσιάσουμε εκείνα που τραγουδώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια πλέον, κοντεύουμε τα πενήντα πέντε. Μαζί μου θα είναι και νέοι ερμηνευτές. Η Ασπασία Στρατηγού και ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης. Ο Αλέξανδρος είναι γιος του σπουδαίου λαουτίστα Μιχάλη Τζουγανάκη, ο οποίος κάθε φορά που εμφανιζόταν μαζί μας έκλεβε την παράσταση. Έχουμε λοιπόν έναν νέο άνθρωπο που συνεχίζει τη δική του παράδοση. Θα ερμηνεύσει και κάποια από αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, ίσως και δικά του, και όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα βασισμένο κυρίως στα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Τα τραγούδια του Λοΐζου, του Σπανού, του Θεοδωράκη και τόσων άλλων δημιουργών, που όλοι γνωρίζετε και αγαπάτε.

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– Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παίζεις συνεχώς ρεμπέτικα στις συναυλίες σου ανά την Ευρώπη…

Τα τελευταία χρόνια τα ρεμπέτικα γνωρίζουν μεγάλη άνθιση στην Ευρώπη. Πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο και παίζουμε. Μιλάω για τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Μας ζητούν να παίζουμε ρεμπέτικα, ιδιαίτερα από τότε που το ρεμπέτικο αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Έρχονται μουσικολόγοι, μελετούν αυτή τη μουσική και ζητούν να διοργανώσουν συνέδρια και ομιλίες γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι. Τελικά το ρεμπέτικο βρίσκει τον δρόμο του. Ακόμη και στην Ελλάδα βλέπουμε νέα παιδιά, ακόμα και ράπερ, να δανείζονται μουσικές, μελωδίες και στίχους από το ρεμπέτικο. Αυτό σημαίνει ότι δικαιολογημένα αναγνωρίστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας μουσικής. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι βασίζεται στο δημοτικό τραγούδι, στους βυζαντινούς δρόμους και ήχους. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από πονεμένους ανθρώπους της προσφυγιάς και του μόχθου και γι’ αυτό μιλάει κατευθείαν στην καρδιά του κόσμου.

– Έτσι λοιπόν έρχεστε με ποιά πανοπλία;

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Ναι έρχομαι, με τα κλασικά τραγούδια μου, αλλά και με κάποια νεότερα κομμάτια στα οποία θα συμμετέχουν και οι νέοι καλλιτέχνες που σας ανέφερα. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα το χρωστάμε στο κοινό του Μόντρεαλ. Είχαμε πολλά χρόνια να παρουσιάσουμε μια συναυλία εφ’ όλης της ύλης. Συνήθως ερχόμαστε με αφιερώματα σε έναν συνθέτη ή σε μια συγκεκριμένη εποχή και είχαμε παραμελήσει να τραγουδάμε αυτό το μεγάλο σύνολο των τραγουδιών μας. Αυτή τη φορά θα παίξουμε πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία μας, για να σιγοτραγουδήσει το κοινό μαζί μας.