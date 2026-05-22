Οι πρώτες φωτογραφίες από τη μοιραία σπηλιά στις Μαλδίβες όπου πέντε δύτες βούτηξαν για να την εξερευνήσουν μα δεν αναδύθηκαν ποτέ βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τις εικόνες δημοσιοποίησε ο οργανισμός δυτών Dan Europe και δείχνει τα στενά περάσματα από τα οποία οι δύτες δεν κατάφεραν να βγουν. Κοινοποιώντας τις φωτογραφίες ο οργανισμός Dan Europe αναφέρει πως η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, και ως εκ τούτου η πλοήγηση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Τα μέλη της ομάδας ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της, Τζιόρτζια Σομακάλ, δύο νεαροί ερευνητές, οι Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και Μούριελ Οντενίνο και ο οδηγός τους, Τζιανλούκα Μπενεντέτι.