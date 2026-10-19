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Ο πολιτικός και ο σύντροφός του, Νίκολας Κίναν, έλαβαν τη βοήθεια φίλων τους για τη διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τους ολλανδικούς κανονισμούς.

Το κόμμα D66 επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης τηρεί απόλυτα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς η παροχή αμοιβής σε παρένθετες μητέρες απαγορεύεται στη χώρα.

Ο Ρομπ Γέτεν σκοπεύει να λάβει ολιγοήμερη άδεια για τη γέννηση του παιδιού, χωρίς ωστόσο να προγραμματίζει τη λήψη μεγαλύτερης διάρκειας γονικής άδειας.

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Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν δήλωσε σήμερα πως εκείνος και ο σύντροφός του αναμένουν το πρώτο τους παιδί την άνοιξη, με τη βοήθεια μιας παρένθετης μητέρας και μιας δότριας ωαρίου.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο Γέτεν στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου πρόσθεσε emoticon με το κεφάλι ενός μωρού και ενός μπουκαλιού με βρεφικό γάλα.

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«Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», σημείωσε.

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ, Νίκολας Κίναν.

Το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι, όμως ανέβαλε τον γάμο του λίγο αφότου ο Γέτεν ανέλαβε φέτος πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Ο 39χρονος πολιτικός έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του D66 πριν από έναν χρόνο.

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Η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, που έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και δεν είχαν κανένα οικονομικό κίνητρο να βοηθήσουν, επισήμανε το D66 σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Είναι παράνομο στην Ολλανδία να πληρώσει κανείς μια παρένθετη μητέρα.

Το κόμμα του Ολλανδού πρωθυπουργού ανέφερε πως η εγκυμοσύνη που επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας» ήταν απολύτως σύμφωνη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς και κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στη χώρα.

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Το κόμμα D66 έκανε γνωστό πως ο Ρομπ Γέτεν θα πάρει μερικές ημέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό, προκειμένου να βρίσκεται με την οικογένειά του, αλλά δεν σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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