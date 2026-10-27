Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την τελευταία της πνοή άφησε εργαζόμενη σε πάρκο άγριας ζωής στη νότια Ολλανδία, καθώς υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από επίθεση πάνθηρα το περασμένο Σάββατο. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το πάρκο.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας ανακοινώσουμε πως η φροντίστρια του Safaripark Beekse Bergen πέθανε σήμερα από τα τραύματα που υπέστη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με έναν πάνθηρα μέσα στο πάρκο», ανέφερε το Safaripark Beekse Bergen σε δελτίο Τύπου. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Ολλανδίας με το Βέλγιο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, η γυναίκα εργαζόταν στο συγκεκριμένο πάρκο επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το Σάββατο βρισκόταν στον περίβολο όπου φιλοξενούνταν δύο αρσενικοί περσικοί πάνθηρες, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η εργαζόμενη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την ίδια ημέρα. Ωστόσο, η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Μια ανεξάρτητη έρευνα θα ξεκινήσει. Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη δήλωση για το θέμα», διευκρίνισε η διοίκηση του Safaripark Beekse Bergen.

Σε δεύτερη ανακοίνωσή του, το πάρκο εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της εργαζόμενης και τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους της.

«Ο θάνατός της μας αγγίζει όλους βαθιά και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους οικείους της», ανέφερε, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο στις εγκαταστάσεις του, όπου οι επισκέπτες και όσοι το επιθυμούν μπορούν να αφήσουν μηνύματα συλλυπητηρίων.