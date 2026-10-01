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Ένα απρόοπτο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε έναν κινηματογράφο στην Ολλανδία, καθώς μία γυναίκα, η οποία επέζησε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, διέκοψε την προβολή. Πρόκειται για τη Σαμπίν Τάασα, η οποία εκείνη την ημέρα έχασε τον σύζυγο και τον γιο της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η γυναίκα πήρε το μικρόφωνο και επιτέθηκε λεκτικά κατά των Ισραηλινών σκηνοθετών της ταινίας, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ. «Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε στον Αβραάμ, τη Σορ και σε όλους τους θεατές.

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« Des terroristes du Hamas ont assassiné mon mari et mon fils. » Indignation aux Pays-Bas : Sabine Taasa, une mère endeuillée, dénonce la première du film « Naza »a en Europe ; les spectateurs lui lancent : « Honte à vous, on s’en fiche ! »

Lors de la projection à Delft, près de… pic.twitter.com/5wU6L0ttdg — GENGIS KHAN 🇫🇷 🇮🇱 🌿 (@GENGIS9999) October 1, 2026

Κάποιοι από την αίθουσα, ωστόσο, εξαγριώθηκαν και της απάντησαν: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!».

Στη συνέχεια, η Σαμπίν υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Χειροκρότημα 24,5 λεπτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Πριν από λίγες ημέρες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το κοινό σηκώθηκε όρθιο και καταχειροκροτούσε επί 24,5 λεπτά. Πρόκειται για το μεγαλύτερης διάρκειας standing ovation που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βενετία, ξεπερνώντας τα 22 λεπτά που είχε αποσπάσει πέρυσι το «The Voice of Hind Rajab». Οι Άμπραχαμ και Σορ εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένοι, ενώ αρκετοί θεατές δάκρυσαν και κάποιοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

The filmmakers Yuval Abraham and Rachel Szor received a 25-minute virtue-signaling standing ovation at the Venice Film Festival for a film slandering the IDF.



Produced by The Guardian, the film took the name from NAZA, a military acronym derived from the Hebrew term nezek agavi,… pic.twitter.com/CLcFlJXcqH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Το «NAZA» επιχειρεί, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, να παρουσιάσει «λεπτομερώς τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ». Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα, τη νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 αξιωματικούς των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες.

ΚλείσιμοΟ τίτλος «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες» και αναφέρεται στον αριθμό αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή.