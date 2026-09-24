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Η ταινία αποτελεί ένα προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό για να ανασυνθέσει την ιστορία της χώρας μέσα από τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου στη Στέγη, παρουσία της σκηνοθέτιδας, η οποία θα συζητήσει για το έργο της με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη συλλογική ψυχή του Λιβάνου, αναδεικνύοντας τη δημιουργική έκφραση ως μέσο αντίστασης και διατήρησης της μνήμης σε μια χώρα χωρίς εθνικό αρχείο.

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Καλώς ήρθατε στη Βηρυτό. Ο αποπροσανατολισμός είναι μέρος του ταξιδιού.

Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Lana Daher «Do You Love Me» προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Στέγη, μέσα από τη συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του Onassis Culture.

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Πρόκειται για μία ταινία – προσωπικό ταξίδι στην οπτικοακουστική μνήμη του Λιβάνου, φτιαγμένο εξολοκλήρου από αρχειακό υλικό, μια ερωτική επιστολή προς τη Βηρυτό, που διατρέχει 70 χρόνια κινηματογράφου, τηλεόρασης, βίντεο και φωτογραφιών, εξερευνώντας τη συλλογική ψυχή της χώρας, μια ψυχή σημαδεμένη από χαρά και οικειότητα, αλλά και από καταστροφή και απώλεια.

© Beirut from Above (2022) by Ziad Antar

© Whispers (1980) by Maroun Bagdadi

Μέσα από τα μάτια πολιτών, κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών, η ταινία που προβάλλεται στη Στέγη στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, ανασυνθέτει μια κατακερματισμένη ιστορία σε μια χώρα χωρίς εθνικό αρχείο, εξυμνώντας τη δημιουργική έκφραση τόσο ως πράξη αντίστασης και ανανέωσης όσο και ως μέσο διατήρησης της μνήμης.

Η σκηνοθέτις Λάνα Ντάχερ, η οποία είναι Onassis AiR Fellow για τη σεζόν 2026-27 έρχεται στη Στέγη για να παρουσιάσει το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της στο αθηναϊκό κοινό.

Μετά την πρεμιέρα, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα και την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Λίγα λόγια για τη Λάνα Ντάχερ

Η Lana Daher είναι σκηνοθέτις και εικαστικός με έδρα τη Βηρυτό. Σπούδασε κινηματογράφο στο Goldsmiths και Καλές Τέχνες και Γραφιστική στο American University of Beirut. Το έργο της κινείται μεταξύ εικόνας, ήχου και αρχειακών πρακτικών, εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία.

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Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, με τίτλο «Do You Love Me» έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας και έχει προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το IDFA, το SXSW, το CPH:DOX και το New Directors/New Films του MoMA. Έλαβε το βραβείο Καλύτερου Διεθνούς Ντοκιμαντέρ στο DocPoint του Ελσίνκι και το Βραβείο Πολιτικού Φιλμ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Αμβούργου. Παράλληλα με την ταινία, δημιούργησε έναν συνοδευτικό ιστότοπο (doyouloveme.film) που αρχειοθετεί το υλικό και τις πηγές πίσω από το έργο.

Info

Lana Daher, Do You Love Me

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

2 Οκτωβρίου 2026, 20:30

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια: 75 λεπτά

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