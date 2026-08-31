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Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στον Λίβανο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για ανθεκτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών και προαναγγέλλοντας την αναβάθμιση των σχέσεων σε μία εταιρική στρατηγική σχέση, ξεκαθάρισε ότι “η Ελλάδα είναι δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές”, προσθέτοντας ότι η χώρα μας “υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου”.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη της προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή του Λιβάνου και σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. «Η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Είναι δύο όψεις της ίδιας βιώσιμης διευθέτησης», εξήγησε ο Πρωθυπουργός ενώ εκδήλωσε την πρόθεση να εκκινήσουν οι σχετικές συζητήσεις κατά το διάστημα της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας τες βασικό πυλώνα της ασφάλειας και αναφέρθηκε στην αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα. «Είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης για την υποστήριξη της χώρας προς τον Λίβανο με στρατιωτικό υλικό.

Τέλος αναφέρθηκε στην πρόθεση της Ελλάδας να είναι παρούσα στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανοικοδόμησης του Λιβάνου και υπογράμμισε ότι μπορεί να υπάρξει ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.