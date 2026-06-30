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Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκέφθηκε περιοχές στο νότιο Λίβανο που τελούν υπό ισραηλινό έλεγχο, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν εκεί όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, οπλισμένη και μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

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Απευθυνόμενος επίσης στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε: «Φύγετε από εδώ, δεν έχετε θέση εδώ. Υπάρχουν δύο κυρίαρχα κράτη που επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την ευημερία τόσο για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ όσο και για τον λαό του Λιβάνου».

Ο Λίβανος ενεπλάκη στην περιφερειακή σύγκρουση στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, ως αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση στο Ιράν, κατά την οποία, σύμφωνα με το κείμενο, σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, περισσότεροι από 4.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο με στόχο την επίτευξη «διαρκούς ειρήνης».

Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.