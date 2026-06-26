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«Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να προχωρήσουν στην υπογραφή συμφωνίας εντός της ημέρας στην Ουάσινγκτον. Παρά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των συνομιλιών την Πέμπτη, οι διαβουλεύσεις με την αμερικανική μεσολάβηση συνεχίστηκαν εντατικά και σήμερα, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του πλαισίου της συμφωνίας.

Σήμερα η υπογραφή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν από τις 09:00 (τοπική ώρα) με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Σύμφωνα με τους Times of Israel, oι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να αποσυρθούν από δύο περιοχές που βρίσκονται εντός της ζώνης ασφαλείας μήκους 10 χιλιομέτρων, την οποία έχουν εγκαθιδρύσει στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με πηγές, τις θέσεις τους θα λάβουν μέλη του λιβανικού στρατού.

Οι περιοχές αυτές έχουν ήδη εκκαθαριστεί από τον ισραηλινό στρατό (IDF) από υποδομές της Χεζμπολάχ – μια διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε στην ολοκληρωτική ισοπέδωση λιβανικών παραμεθόριων χωριών, τα οποία το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν και αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατηγόρησε το Ισραήλ για νέα παραβίαση της εκεχειρίας, μετά από πλήγμα ισραηλινού drone που, σύμφωνα με λιβανικές πηγές, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ.

🇮🇱🇱🇧 Israel agrees to pull back in southern Lebanon



The framework deal gets signed in Washington tonight, and it has Israel committing to withdraw its forces from parts of southern Lebanon.



It runs as a "pilot." Israel steps back, the Lebanese army moves in and takes… https://t.co/oK3Hnhig56 pic.twitter.com/uNL5oGn9pV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο μέτωπο του Λιβάνου, όρο που είχε θέσει η Τεχεράνη.