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«Ως ιστορικό επίτευγμα» χαρακτήρισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και της εγκαθίδρυσης της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Νετανιάχου ανακοινώνει «ιστορική» συμφωνία και ζώνη ασφαλείας στον Νότο

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί «ισχυρό πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, καθώςς με σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ και του Λιβάνου, τίθεται ως στόχος η διατήρηση μιας ζώνης ασφαλείας από το Ισραήλ εντός του λιβανικού εδάφους, για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας του και την αντιμετώπιση και αφοπλισμό της τρομοκρατικής ομάδας.

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🚨More from PM Netanyahu on the Lebanon agreement:

"I thank President Trump, Secretary Rubio, the Government of Lebanon and the people of Lebanon."

"I also thank Israel's Ambassador to the United States, Yechiel Leiter, and our entire negotiating team."

"We are breaking not only… https://t.co/iJpdiGRAfj — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 27, 2026

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι το Ιράν επιδίωκε να επιβάλει την ισραηλινή αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο. Με την εν λόγω σύμπραξη, όπως ισχυρίστηκε, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ «λένε ουσιαστικά στο Ιράν: “Αυτό δεν είναι δική σας δουλειά. Δεν έχετε καμία θέση εδώ… κανέναν ρόλο εδώ”».

⭕️ NEW: Israel — Prime Minister Benjamin Netanyahu says he opposed any forced Israeli withdrawal from southern Lebanon and insisted that both the United States and Lebanon made clear to Iran: “This is none of your business.”



Netanyahu praised the Lebanese government for what he… pic.twitter.com/jjGDPOUgCm — ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) June 27, 2026

Τέλος, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από δύο μικρές περιοχές που κατέχει επί του παρόντος, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος. Ωστόσο, δείχνοντας τις εν λόγω περιοχές σε έναν χάρτη, διευκρίνισε ότι η μία βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στην άκρη της ζώνης, σε μια περιοχή την οποία οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν χρειάζεται πλέον να ελέγχουν.